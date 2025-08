EGM Bellini Nautica espande rete di dealer in Grecia

EGM Bellini Nautica rende noto che la controllata Bellini Yacht ha sottoscritto un nuovo accordo di partnership in Grecia per l’ampliamento della propria rete di dealer in Europa

Bellini Nautica S.p.A. (la “Società” o “Bellini Nautica” o “Emittente”, BELL.MI – ISIN IT0005497042), realtà fondata nel 1967 e a capo di un gruppo (il “Gruppo Bellini”) operante nel settore della nautica di alta gamma e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, nonché nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, rende noto che la controllata al 95% Bellini Yacht S.r.l. (“Bellini Yacht”), dedicata alla produzione di yacht di lusso a marchio proprio, ha sottoscritto un nuovo accordo di partnership in Grecia per l’ampliamento della propria rete di dealer in Europa.

La società SK Yachts, con sede a Marousi (Atene) in Grecia, diventa, infatti, nuova partner del Gruppo Bellini e, pertanto, rappresentante ufficiale del marchio Bellini Yacht. L’accordo permetterà a Bellini Yacht di incrementare la propria visibilità e ottimizzare la distribuzione dei propri prodotti, rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda nel segmento degli yacht di alta gamma. A SK Yachts, in particolare, è stato venduto un esemplare di Astor 36 – il primo modello della gamma di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht la cui produzione è alla base del Piano Industriale consolidato 2024-2027 – che sarà in esposizione per la prima volta all’Olympic Yacht Show in programma dal 9 al 12 ottobre 2025 presso l’Olympic Marina, uno dei principali porti dell’Attica.

Questa nuova partnership va ad aggiungersi all’accordo di dealership in essere in Italia con la controllata al 60% Italian Dealer S.r.l. e alla rete di partner internazionali, già attivi in: Spagna, con Metropol Nautica; Regno Unito, con Sebino Yacht; New York, Stati Uniti, con Hampton Marina; Francia, a Saint Tropez, con uno store monobrand; Svizzera, con Centro Nautico Di Domenico e Slovenia, con Veneziana Yachting.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nostro nuovo accordo di dealership, che segna un’ulteriore tappa nella nostra espansione internazionale, iniziata con successo a fine 2024 e rafforzata di recente dalle partnership in Svizzera e Slovenia – dichiara Francesco Frediani, Dealer Network Director di Bellini Yacht – Questi risultati confermano l’ottima accoglienza della nostra nuova linea di imbarcazioni di alta gamma, lanciata meno di un anno fa. Essi rafforzano la nostra determinazione a consolidare la presenza del brand in mercati strategici e dinamici, sia per la vendita che per l’utilizzo finale delle imbarcazioni. Per questo, scegliamo partner che garantiscano alta qualità nella gestione del cliente e un servizio post-vendita impeccabile e su misura”.