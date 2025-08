“Cinema in villa”, continua fino al 24 agosto la programmazione dell’arena estiva a Villa Bardini

“Cinema in villa”, continua fino al 24 agosto la programmazione dell’arena estiva sulla Terrazza Belvedere del Giardino Bardini, a Firenze

Il film campione d’incassi “Jurassic World – la Rinascita”, imperdibili anteprime, i grandi titoli italiani e internazionali della stagione e i giovedì a ingresso gratuito per le famiglie.

Continua fino al 24 agosto con un ricco carnet di proposte la programmazione di “Cinema in villa”, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l’Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze. Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa solo 5 euro, la programmazione è a cura della Fondazione culturale Niels Stensen. Confermati i giovedì per le famiglie, con biglietti gratuiti su prenotazione (obbligatoria) e confermata la rassegna “Cinema Revolution” sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con il comparto cinematografico, con biglietti a 3,50 euro.

Presentata pochi giorni addietro al Giffoni Film Festival, “Tutta colpa del rock” è la divertente commedia musicale di Andrea Jublin che vedremo il 10 agosto, mentre dalla Berlinale arriverà, il 19 agosto, “L’ultimo turno” di Petra Biondina Volpe, affresco dolceamaro di una notte di emergenze in un grande ospedale. Per il capitolo anteprime, da non perdere poi “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis, venerdì 22 agosto sempre sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini.

“Cinema in famiglia” è la rassegna che ogni giovedì permetterà di assistere gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria sul sito www.villabardini.it, a film d’animazione: in arrivo “Paddington in Perù” (7 agosto), “Un film Minecraft” (14 agosto), “Una barca in giardino” (21 agosto).

E ancora, dal programma di “Cinema in Villa”: “Fuori” di Mario Martone (5 e 23 agosto), “FolleMente” di Paolo Genovese (9 e 17 agosto), “Conclave” di Edward Berger (11 agosto), “Lilo e Stitch” di Dean Fleischer-Camp (12 agosto), “Parthenope” di Paolo Sorrentino (15 agosto, con sottotitoli in inglese) e “Jurassic World – la Rinascita” di Gareth Edwards che il 24 agosto chiuderà la rassegna.

Con il biglietto del cinema si potrà accedere dalle ore 19 alla Terrazza Belvedere per un aperitivo con vista sulla città, mentre alla Caffetteria di Villa Bardini gli spettatori di “Cinema in villa” potranno cenare a prezzi ridotti.

È consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, sul sito www.villabardini.it. Per l’ingresso di persone con disabilità è necessaria la prenotazione, dalle ore 18 alle 20 al numero 393 8570925, fino a esaurimento disponibilità. Tutti gli spettatori potranno usufruire gratuitamente del parcheggio del Forte di Belvedere.

Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22. Ingresso/biglietteria: Costa San Giorgio 2, Firenze.