“Blob” su Rai 3 ricorda “Bologna ’80” con le immagini Rai dell’attentato del 2 agosto

“Blob”, in onda domenica 3 agosto alle 20.00, su Rai 3 a cura di Paolo Luciani, ripropone le immagini immediatamente realizzate dalla Rai nei concitati momenti dopo la strage di Bologna

Sono passati 45 anni dalle ore 10.25 di quel 2 agosto 1980, quando una esplosione devastò la stazione ferroviaria di Bologna, stracolma di persone in movimento per le vacanze. 80 vittime e oltre 200 feriti per quello che rimane il più grave attentato terroristico nella storia del nostro Paese. A distanza di tanti anni la verità storica e giudiziaria sembra acclarata.

“Blob”, in onda domenica 3 agosto alle 20.00, su Rai 3 a cura di Paolo Luciani, ripropone le immagini immediatamente realizzate dalla Rai nei concitati momenti che seguirono la devastazione, con la drammatica cronaca di Bruno Vespa, le riprese dei primi soccorsi, il commento “a caldo” dell’allora Presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, le testimonianze e i commenti dei soccorritori. Si tratta in gran parte di documentazione visiva non montata, grezza, ritrovata negli archivi Rai nei primi anni ’90 e allora riproposta per la prima volta dai programmi “Schegge” e soprattutto “Fuori Orario”, che, insieme a “Blob”, hanno da sempre documentato momenti epocali della storia e della cronaca italiana.