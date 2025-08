Arte contemporanea: annunciati i vincitori del PAC2025

Sono 29 i progetti selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.

L’avviso pubblico, in attuazione di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge n. 29/2001 che istituisce il PAC, rappresenta lo strumento prioritario di incremento del patrimonio delle collezioni pubbliche italiane attuato dalla DGCC. Il PAC2025, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro supporta e incoraggia la qualità e la continuità dell’incremento delle collezioni pubbliche d’arte contemporanea, oltre che tramite il finanziamento di acquisizioni di opere, collezioni e archivi legati al contemporaneo, anche attraverso il sostegno alla produzione di innovativi progetti artistici e alla valorizzazione di donazioni già ricevute da collezioni pubbliche.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea Angelo Piero Cappello: Con il PAC2025 confermiamo l’impegno della Direzione Generale nella promozione di una cultura in dialogo con il presente e capace di alimentare il tessuto creativo nazionale. I progetti selezionati dimostrano una straordinaria varietà di visioni, approcci e territori coinvolti, a testimonianza della vitalità e della ricchezza del panorama creativo italiano. Attraverso l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere contemporanee, continuiamo a costruire un patrimonio collettivo capace di rappresentare il nostro tempo e di dialogare con le generazioni future.

1. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma2. Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, Palermo3. MAN – Museo d’arte della Provincia di Nuoro, Nuoro4. Settore Musei Civici di Bologna, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Bologna5. Fondazione Torino Musei, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Torino6. MUCIV – Museo delle Civiltà, Roma7. Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia, Cinisello Balsamo (MI)8. Polo della Cultura della Provincia di Potenza, Museo archeologico provinciale di Potenza, Potenza9. Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato10. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma11. Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia12. Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali ETS, Collezione Galleria Civica, Modena13. Museo Nazionale dell’Arte Digitale, Milano14. Fondazione Musei Civici di Venezia, ­Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia15. Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, Museo MA*GA, Gallarate (VA)

AMBITO 2 – PRODUZIONE / SEZIONE III – NUOVE OPERE

1. Università degli Studi di Padova, Collezione di arte contemporanea Silenzi Eloquenti – Centro per i Musei Università di Padova, Padova

2. Comune di Parma, Casa del Suono, Parma

3. Comune di Savignano sul Rubicone, Archivio fotografico comunale – Fototeca Marco Pesaresi, Savignano sul Rubicone (FC)

4. Museo Civico di Castelbuono, Castelbuono (PA)

5. Parco Archeologico di Pompei, Pompei (NA)

6. Associazione Castello di Rivoli, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli (TO)

7. Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Museo Castromediano del Polo biblio-museale di Lecce, Lecce

8. Città metropolitana di Bari, Pinacoteca Corrado Giaquinto, Bari

9. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Reggio Calabria

10. Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo – Università degli Studi di Palermo, Orto Botanico, Palermo

11. MUS.E, Museo Novecento – Musei Civici, Firenze

12. Arteco, Pinacoteca G.A. Levis, Chiomonte (TO)

AMBITO 3 – VALORIZZAZIONI DI DONAZIONI / SEZIONE IV – VALORIZZAZIONE DI DONAZIONI