Montello è Jazz: anteprima a Nervesa della Battaglia

In attesa della nuova edizione di Montello è Jazz – in programma dal 23 al 31 agosto tra le colline e le cantine del territorio – l’anteprima speciale di venerdì 1 agosto a Nervesa della Battaglia (TV)

Un’anteprima d’eccezione inaugura l’edizione 2025 di Montello è Jazz: venerdì 1 agosto alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Podere Rive degli Angeli di Nervesa della Battaglia (TV), Ada Montellanico, Simone Graziano al pianoforte e Filippo Vignato al trombone porteranno sul palco Radici. Tre protagonisti del jazz italiano insieme per un concerto intenso e poetico, capace di esplorare la tradizione e reinventarla in chiave contemporanea.

Dopo l’omaggio ad Abbey Lincoln con Abbey’s Road, l’artista prosegue la sua personale ricerca sul blues come linguaggio musicale, storico e sociale. Radici è un viaggio che parte dal cuore profondo del blues, inteso non solo come forma musicale ma come origine pulsante del jazz, capace di generare nuova linfa creativa e di proiettarsi verso il futuro.

L’ensemble rende omaggio a figure femminili che hanno fatto del canto uno strumento di resistenza e consapevolezza: prime commentatrici sociali, le donne del blues trasformavano la sofferenza in denuncia, e la denuncia in arte. Brani di Bessie Smith, Dinah Washington, Tracy Chapman, Abbey Lincoln, Carla Bley e Ida Cox si intrecciano a composizioni originali, scritte appositamente per questa formazione.

A caratterizzare il concerto è anche la particolare alchimia sonora del trio – voce, pianoforte e trombone – che crea un impasto intimo ma incisivo, capace di coniugare profondità emotiva e modernità espressiva. Radici è così un dialogo tra memoria e innovazione, tra tradizione e scrittura contemporanea, con il jazz come spazio di libertà e riflessione.

Il concerto, organizzato in collaborazione con Consorzio Del Bosco Montello e la partecipazione delle Cantine: La Montelliana, Giusti Wine, Villa Sandi e Montelvini, rappresenta un’anteprima speciale di Montello è Jazz 2025, la rassegna che dal 23 al 31 agosto porterà la musica in alcune delle location più affascinanti del territorio trevigiano, tra natura incontaminata, jazz contemporaneo ed eccellenze enogastronomiche.

«Torna Montello è Jazz – afferma il direttore artistico Alessandro Fedrigo – con un concerto speciale di lancio, il nuovo progetto di Ada Montellanico Radici, con Simone Graziano e Filippo Vignato. Un trio che è un’eccellenza del jazz italiano per battezzare una rassegna che ci farà scoprire un territorio magnifico e musicisti originali. Un percorso nella natura, nell’enogastronomia e nel jazz declinato in tanti modi diversi con alcune delle cantine più prestigiose del territorio come partner»

In questa nuova edizione, la musica avrà come coprotagonisti paesaggio, storia e arte. A fare da cornice sonora sarà il Montello, altopiano boscoso ancora coperto dai roveri che un tempo la Serenissima utilizzava per costruire le navi dell’Arsenale. La storia e l’arte prenderanno vita nei luoghi che ospiteranno la rassegna: ville venete, abbazie medievali, testimonianze della Grande Guerra e edifici storici dal fascino senza tempo, capaci di trasformare ogni appuntamento in un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Montello è Jazz è organizzato da nusica.org insieme ai Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, e con il contributo di CentroMarca Banca e delle Cantine Giusti Wine, Montelvini, Montelliana e Villa Sandi

Biglietti

Ingresso: € 3,00 + commissioni online / € 5,00 in loco (fino a esaurimento posti)

Biglietti disponibili su oooh.events e in loco la sera del concerto.

In caso di maltempo, consultare i canali social ufficiali.

Per informazioni

montelloejazz@nusica.org

+39 327 4610693

nusica.org/web/festival/montello-jazz