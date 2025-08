Eccentrica torna alla Monterey Car Week con rinnovata audacia e visione

Eccentrica, il brand boutique di lusso che reinterpreta le auto ad alte prestazioni più iconiche e leggendarie della storia, proiettandole in una nuova era, torna alla Monterey Car Week

Eccentrica, il brand boutique di lusso che reinterpreta le auto ad alte prestazioni più iconiche e leggendarie della storia, proiettandole in una nuova era, torna alla Monterey Car Week con rinnovata audacia e visione. Per la prima volta, il marchio presenterà tre nuove vetture destinate a clienti privati, culminando in una presentazione esclusiva che avrà luogo venerdì 15 agosto a The Quail, A Motorsports Gathering.

Il cuore pulsante dell’edizione di quest’anno sarà la nuova evoluzione del celebre restomod V12 di Eccentrica. Sebbene i dettagli restino riservati fino al debutto ufficiale, il nuovo modello alza ulteriormente l’asticella promettendo evoluzioni prestazionali, affinamenti aerodinamici e interventi estetici su misura, a conferma della filosofia del marchio: far progredire il design delle icone automobilistiche attraverso un’eccellenza artigianale radicalmente contemporanea.

“Quest’anno a Monterey non stiamo solo mostrando delle vetture, stiamo mostrando come si è evoluta la nostra visione,” dichiara Emanuel Colombini, fondatore di Eccentrica. “Abbiamo spinto ogni limite per offrire qualcosa che fosse non solo potente e bellissimo, ma inconfondibilmente Eccentrica.”

Una visione che ora si concretizza: presentando tre vetture cliente a solo un anno dalla presentazione del primo prototipo funzionante, Eccentrica dimostra metodo, credibilità e affidabilità — i pilastri su cui si fonda un marchio destinato a durare e lasciare il segno.

Nel corso dell’ultimo anno, Eccentrica ha portato avanti un programma di sviluppo intenso e completo. La vettura è stata protagonista di un’evoluzione attraverso centinaia di ore di affinamento su ogni singolo dettaglio, traducendo l’ambizione estetica in precisione meccanica. Migliaia di chilometri di test su strada e in pista hanno svolto un ruolo cruciale per garantire che il risultato finale fosse non solo spettacolare da vedere, ma anche emozionante, coinvolgente e solido nella guida. Affidabilità e autenticità meccanica rappresentano l’essenza dell’esperienza firmata Eccentrica V12.

Il team di ingegneria ha lavorato su ogni sistema e componente, perfezionando una gamma infinita di parametri: dalla mappatura del motore alla logica delle sospensioni semi-attive, dal comportamento in frenata alla risposta dell’acceleratore, dalla sonorità dell’impianto di scarico alla resa aerodinamica e alle finiture interne. Ogni elemento è stato rivisitato, evoluto e perfezionato con un obiettivo chiaro: offrire un’esperienza analogica senza compromessi, reinterpretata per una nuova generazione.

Una settimana immersiva per appassionati e addetti ai lavori

Per celebrare le anteprime mondiali, Eccentrica ha curato un programma esclusivo di eventi ed esperienze dedicate a giornalisti, collezionisti e clienti VIP:

13 agosto – Motorlux

Eccentrica sarà tra i protagonisti di Motorlux, l’esclusiva serata al Monterey Jet Center che unisce aviazione di lusso ed eccellenza automobilistica in un’atmosfera unica, perfetta per anteprime riservate e networking di alto livello.

14 agosto – Anteprima privata

Media selezionati e collezionisti di rilievo saranno invitati a una preview riservata, per scoprire in anteprima assoluta le ultime creazioni rivoluzionarie di Eccentrica, prima della presentazione ufficiale al pubblico.

15 agosto – The Quail, A Motorsports Gathering

Eccentrica svelerà ufficialmente la nuova evoluzione della sua V12 restomod durante The Quail. Questa versione speciale, ispirata all’ingegneria da pista e ottimizzata dal punto di vista aerodinamico, rafforza l’impegno del marchio nel valorizzare le leggende dell’automobilismo preservandone l’anima e la passione di guida.

16 agosto – Test drive esclusivi

Un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione del mondo Eccentrica, con sessioni dinamiche riservate a pochi selezionati, tra cui clienti e stampa specializzata, con test drive e ride-along pensati per rivelare l’autenticità del carattere del brand.

16 agosto – Exotics on Broadway

Eccentrica accoglierà gli appassionati a Exotics on Broadway, a Seaside, CA, un rinomato evento che riunisce le auto esotiche più esclusive. I partecipanti potranno incontrare il team di Eccentrica, esplorando da vicino la cura artigianale e il design innovativo che definiscono il brand.

17 agosto – Pebble Beach Concours d’Elegance

La straordinaria settimana di Monterey si concluderà con la partecipazione di Eccentrica al prestigioso Pebble Beach Concours d’Elegance, la celebrazione suprema della maestria e dell’eleganza nell’automotive, il finale perfetto di questa settimana di festa.