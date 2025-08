Dentsu Italia rafforza le sue capabilities nell’Influencer Marketing attraverso la global full-funnel solution Dentsu Influence

Dopo il primo progetto pilota lanciato a livello EMEA lo scorso anno, Dentsu Influence ora connette l’intero network globale di dentsu attraverso un innovativo approccio all’influencer marketing che unisce dati e sistemi di misurazione avanzati, pensiero creativo e risultati di business misurabili, raccogliendo in un unico hub tutte le expertise a livello globale.

Nello sviluppo e nell’adozione di questa nuova visione, l’Italia gioca un ruolo strategico, forte di un’esperienza consolidata e di un team in rapida espansione.

Dentsu Influence rappresenta una nuova generazione di soluzioni influencer marketing full-funnel, progettate per accompagnare i brand nel contesto digitale contemporaneo e rispondere a ogni need specifico, integrando al meglio una leva di marketing sempre più imprescindibile all’interno delle strategie media e di comunicazione. Grazie alla creazione di un operating model unico, trasparente, con partnership tecnologiche strategiche e top level di settore, la nuova offerta rafforza significativamente le attuali competenze di influencer marketing del gruppo a livello globale.

A conferma dell’efficacia di questo approccio, una recente ricerca condotta da Dentsu Influence in collaborazione con Lumen Research dimostra che i contenuti degli influencer catturano l’attenzione del consumatore in modo più efficace rispetto agli annunci tradizionali. Grazie alla tecnologia di eye-tracking, lo studio evidenzia che i contenuti dei creator vengono visualizzati in media il 73% più a lungo, risultando più memorabili e capaci di aumentare l’affinità e la considerazione del brand.

“La misurazione è alla base del successo dell’influencer marketing,” afferma Emma Odendaal, Head of Influence di dentsu EMEA. “Dentsu Influence fornisce actionable insights che collegano l’attività dei creator a risultati di business significativi.”

In questo scenario, l’Italia si conferma uno dei mercati chiave, con un team dedicato guidato da Fabiola Granier, Head of Influencer Marketing di dentsu Italia: “L’influencer marketing è oggi un pilastro fondamentale della comunicazione integrata. Con Dentsu Influence possiamo offrire soluzioni ancora più evolute e orientate ai risultati. Abbiamo significativamente rafforzato il team con l’ingresso di nuovi professionisti altamente qualificati, a testimonianza della centralità di questo ambito per il gruppo. Il nostro obiettivo è guidare l’eccellenza attraverso strategie basate su dati, creatività e misurazione dell’impatto reale sul business”.

Il team italiano ha fin da subito contribuito alla definizione e all’evoluzione del modello globale, distinguendosi come leading market all’interno del network. Negli ultimi mesi, si sono aggiunti diversi nuovi ingressi, rafforzando le competenze verticali dell’area Entertainment di dentsu.

Oltre alla gestione strategica dei progetti in-house, grazie alla sinergia unica con creatività e media, il team ha integrato anche un’area di new business per intercettare proattivamente tutte le nuove opportunità del mercato. Sul fronte tecnologico, l’Italia si avvale della tecnologia proprietaria di Dentsu Influence per lo scouting dei talent, l’analisi di trend, insight e contenuti e la misurazione delle performance, grazie allo sviluppo di algoritmi avanzati e KPI proprietari quali-quantitativi e l’adozione di sistemi di reportistica avanzata, anche in ottica drive to store – online e fisico. Un sistema pensato per il monitoraggio delle campagne, capace di restituire insight strategici e rilevanti con modelli avanzati.

L’offerta si amplia anche nei formati e nei modelli, grazie alla gestione di campagne B2B e alla produzione di contenuti UGC con nano e micro creator. Un approccio evoluto, che segue i trend culturali e l’evoluzione del mercato.