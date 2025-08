Corruzione: il premier lituano Paluckas si dimette

Lituania, il premier Paluckas si dimette dopo le accuse di corruzione. Lui si dichiara innocente e denuncia il complotto. A rischio il governo

Si è dimesso il primo ministro della Lituania Gintautas Paluckas, come ha confermato il presidente Gitanas Nauseda. Il premier è salito in carica a fine 2024, dopo le elezioni legislative di ottobre, alla guida di una coalizione formata dal suo partito Socialdemocratico insieme ad altri due. Paluckas ha deciso di lasciare in seguito allo scandalo per corruzione che chiama in causa eventi di diversi anni fa, rivelati da inchieste di stampa su cui poi hanno iniziato a indagare anche la Procura e la Direzione nazionale anti-corruzione.

LA VICENDA RISALE AL 2012

Tra i fatti riportati alla luce, c’è anche una vicenda risalente al 2012, quando ricopriva la carica di direttore dell’amministrazione comunale di Vilnius, e per la quale è stato già condannato. Secondo i giudici, Paluckas aveva favorito alcune aziende per i servizi di disinfestazione della capitale, pilotando la gara d’appalto. Un reato per il quale venne condannato a due anni, senza però andare mai in carcere; fu invece costretto a pagare una multa di 16.500 euro. Secondo le inchieste dei media lituani però, avrebbe corrisposto solo una piccola parte di quella multa.

L’ormai ex premier in queste settimane si è sempre dichiarato innocente, denunciando “un attacco coordinato” da parte degli avversari politici. Ora la coalizione di governo è in bilico e si potrebbe dimettere anche l’intero gabinetto, aprendo a consultazioni per la formazione di una nuova coalizione.

