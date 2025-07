“Sidney Sweeney ha ottimi jeans”: negli Usa bufera per lo spot accusato di razzismo per un gioco di parole. L’attrice è testimonial della campagna pubblicitaria di American Eagle

Jeans o Genes? Un gioco di parole fa discutere gli americani. È bufera negli Stati Uniti per la nuova campagna pubblicitaria di American Eagle e lo slogan usato come filo conduttore del racconto: “Sidney Sweeney has good jeans”. Protagonista è l’interprete di Euphoria, The White Lotus e aspirante Bond Girl per i film di 007. L’attrice indossa i jeans del marchio e, in ogni video, una voce fuori campo commenta con la frase incriminata.

LE ACCUSE

Tradotta diventa: “Sidney Sweeney ha ottimi jeans”. Frase da cui sono partite le accuse di razzismo, eugenetica e propaganza nazista. In inglese, le parole “Jeans” e “Genes” hanno un’assonanza. Suonano simili. Una somiglianza che ha fatto pensare a un messaggio creato ad hoc per esaltare la superiorità di una certa categoria di persone. Per chi accusa American Eagle, lo slogan sembra dire: “Sidney Sweeney ha ottimi geni”.

Bionda, occhi chiari, caucasica, la 27enne sarebbe il prototipo perfetto di un’ideologia suprematista che – per molti – è diretto effetto della presidenza Trump. Chi appoggia la campagna parla, invece, di cultura woke.

AMERICAN EAGLE RISPONDE CON UN VIDEO

Sui social, sono esplosi i commenti critici e, così, American Eagle ha pubblicato un altro video in cui Sidney cancella da un cartellone la parola “Genes” e la cambia con “Jeans”. Basterà a placare le polemiche?

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)