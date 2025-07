Progedil lancia nuovo brand e sceglie la piattaforma TECMA

Progedil annuncia il lancio ufficiale del nuovo brand e di una piattaforma tecnologica evoluta sviluppata da TECMA per supportare l’intero ciclo di vita degli sviluppi residenziali

Progedil, agency di riferimento nel mercato immobiliare romano con un’esperienza consolidata nella commercializzazione di operazioni residenziali, partner esclusivo di Colliers, annuncia il lancio del nuovo brand e della relativa piattaforma tecnologica, sviluppati da TECMA – tech company specializzata nella Digital Transformation per il Real Estate.

Il progetto rappresenta un’evoluzione dell’identità del gruppo (https://www.progedil.it/): un nuovo linguaggio visivo, una narrazione chiara e riconoscibile, un ecosistema digitale pensato per raccontare, valorizzare e commercializzare ogni sviluppo immobiliare – dalla nuova costruzione fino al mercato privato.

Il nuovo brand, oggetto di restyling, nasce per interpretare i valori fondanti di Progedil: cura progettuale, attenzione per la qualità, centralità delle persone. L’art direction costruisce un immaginario elegante e contemporaneo, capace di dialogare con target diversi – dall’investitore istituzionale, al family office, fino al cliente finale – e trasmettere coerenza in ogni punto di contatto, online e offline.

All’interno di questa cornice visiva e strategica si inserisce la piattaforma digitale, progettata per semplificare la gestione delle operazioni commerciali e migliorare l’esperienza dell’utente. La tecnologia – sviluppata da TECMA – assume qui un ruolo abilitante: supporta i processi di vendita, marketing, customer care e CRM in modo integrato, ma con un approccio sempre centrato sulla relazione.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova casa digitale che incorpora il nuovo brand, pensato e ridefinito con eleganza, conservandone la storia, per collocare il nostro Gruppo in una nuova dimensione. Un altro importante passo avanti nel percorso di crescita e innovazione che stiamo perseguendo. La tecnologia TECMA adottata efficienta ulteriormente il nostro processo commerciale, creando un ambiente emozionale per vivere un’esperienza di acquisto unica e integra mercato privato e nuove costruzioni in un unico CRM per accrescere esponenzialmente il valore dei dati gestiti” – ha dichiarato Francesco Procopio, Direttore Generale di Progedil.

“Il lancio del nuovo brand e dell’ecosistema digitale di Progedil segna un’evoluzione concreta per il Real Estate romano: un progetto che unisce estetica, funzione e visione consapevole dell’abitare. La piattaforma sviluppata integra tecnologia, dati e consulenza con una direzione artistica capace di generare identità riconoscibili e durature. Un esempio di come la digitalizzazione possa creare nuovo valore per il mercato immobiliare.” – ha commentato Pietro Adduci, CEO di TECMA.