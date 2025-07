Mattarella risponde a Putin: “La Russia ha cancellato l’equilibrio della pace”

Il Presidente della Repubblica Mattarella: “Postura della Russia ha cancellato l’equilibrio della pace. Disumano ridurre alla fame Gaza”

“Sul piano della realtà delle relazioni internazionali la scelta e la postura della Russia hanno, più che stravolto, cancellato l’equilibrio. Equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra”.

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i giornalisti nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale.

“E’ la storia – maestra di vita – che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli (ciò che, più o meno, equivale a far scomparire il male dall’umanità), è l’equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio”, aggiunge il capo dello Stato.

“INACCETTABILE RIFIUTO ISRAELE DI RISPETTARE DIRITTO UMANITARIO A GAZA”

“Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate corrispondano spazi di effettivo cessate il fuoco. Due mesi addietro, in una delle occasioni più solenni del Quirinale – l’incontro, per la nostra Festa nazionale, con gli ambasciatori che rappresentano in Italia i Paesi di ogni parte del mondo – dopo avere ricordato l’orrore del barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre di due anni fa, con tante vittime tra inermi cittadini israeliani e con l’ignobile rapimento di ostaggi, ancora odiosamente trattenuti, ho sottolineato come sia inaccettabile il rifiuto del Governo israeliano di rispettare a Gaza le norme del diritto umanitario, ricordato pochi giorni fa da Leone XIV. Ho aggiunto, in quell’incontro, che è disumano ridurre alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani e che è grave l’occupazione abusiva, violenta, di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania- ha proseguito Mattarella- Ho espresso l’allarme per la semina di sofferenza e di rancore che si sta producendo, che, oltre ad essere iniqua, contrasta con ogni vera esigenza di sicurezza. Quel che è avvenuto nelle settimane successive è ulteriormente sconvolgente”.

“ANTISEMITISMO GRAVISSIMO”

Tra le sfide globali che l’umanità si trova di fronte c’è “una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l’antisemitismo, che si alimenta anche di stupidità”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)