West Nile: nel Lazio stanziamento di 1 milione per fare le disinfestazioni

West Nile, terza vittima nel Lazio: è un 86enne di Latina. Interviene Rocca: “Stanziamo 1 milione per fare le disinfestazioni”

È morto l’86enne di Latina ricoverato all’ospedale Goretti della città pontina per il virus West Nile. L’anziano era stato tra i primi a contrarlo ed era ricoverato in terapia intensiva con diverse patologie. Salgono così a tre le vittime nel Lazio a cui si aggiungono anche le due della Campania.

WEST NILE, ROCCA: POSSIBILE MIA ORDINANZA, STANZIAMO 1 MLN PER DISINFESTAZIONI

“Nel pomeriggio ci sarà una riunione con tutte le persone interessate, vediamo se adottero’ un’ordinanza ma intanto stanziamo 1 milione per fare le disinfestazioni dove i comuni sono inadempienti. Così non avremo più alibi. Dobbiamo accelerare insieme agli enti locali le procedure di disinfestazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine dell’inaugurazione del Villaggio Campale a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani, nel giorno che ha visto la terza vittima nel Lazio per il virus West Nile. “Avevamo dato delle indicazioni: alcuni comuni hanno già fatto le ordinanze, altri mi aspetto le facciano nelle prossime ore. In ogni caso stiamo valutando giuridicamente quali sono i miei poteri in termini di obbligazione e mettere delle risorse per fare le disinfestazioni necessarie, sotto la guida e il coordinamento a livello epidemiologico e dell’Istituto Zooprofilattico che segue quelle catture che rappresentano la cartina di tornasole rispetto alla presenza del virus”, ha spiegato Rocca. Il governatore ha ribadito “nessun allarmismo”, intanto “giornalmente ho il report delle catture delle zanzare effettuate dai tecnici dell’Istituto Zooprofilattico e in quello di ieri solo una cattura era positiva in un comune in provincia di Latina”. Il sistema sanitario “sta rispondendo in maniera adeguata. Purtroppo questi 3 pazienti deceduti avevano comorbilità o una situazione di fragilità pregressa. Quel 20-25% di rischio di sviluppare una neuropatia è più presente nelle persone che hanno difese immunitarie compromesse”, ha concluso Rocca.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)