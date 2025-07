Su Rai 5 da Siena il “Concerto per l’Italia” dell’Orchestra Rai

Stasera su Rai 5 a Siena con il “Concerto per l’Italia” dell’Orchestra Rai e il “Laudate Dominum” di Marcello Panni alla Basilica dei Servi

Il concerto che ha segnato la prima volta dell’Orchestra Rai come ospite dell’Accademia Chigiana, in Piazza del Campo a Siena: è “Concerto per l’Italia” che Rai Cultura ripropone mercoledì 30 luglio alle 21.15 su Rai 5. Sul podio dell’Orchestra Rai, James Conlon e – al pianoforte – Lilya Zilberstein. La serata si apre con il Concerto per pianoforte n. 2 in do minore op. 18 di Sergej Rachmaninov. Seguono la Cuban Overture di George Gershwin, pagina sinfonica ispirata a ritmi e alle atmosfere caraibiche, composta nel 1932 dopo un soggiorno all’Avana, e le Symphonic Dances from West Side Story di Leonard Bernstein, suite da concerto tratta dall’omonimo musical. Regia tv di Claudia De Toma.

A seguire, ancora da Siena, lo Special sul “Laudate Dominum” di Marcello Panni, in scena lo scorso 17 luglio nella Basilica dei Servi a Siena, nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy. Lo speciale “attraversa” il percorso del compositore attraverso questa sua nuova creazione, altri suoi brani e le sue parole e riflessioni. Protagonisti, con Panni, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati e la Banda Nazionale dell’Esercito Italiano con Filippo Cangiamila sul podio. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino.