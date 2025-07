Elements arriva al Castello degli Angeli Carobbio

Elements, Ibiza Vibes, una domenica d’agosto, in una magica location con piscina, nel verde non lontano da Bergamo, al Castello degli Angeli di Carobbio

Elements, Ibiza Vibes, una domenica d’agosto, in una magica location con piscina, nel verde. Più che un semplice party, è un invito a viaggiatori e sognatori per riconnettersi con se stessi e con la propria anima. Un giorno senza telefonini (in realtà durante il party non sarà vietato l’uso del telefono, verranno solo bloccate le fotocamere con un adesivo, ndr).

Tutto questo succede non su un’isola sperduta, ma non lontano da Bergamo, al Castello degli Angeli di Carobbio, un luogo storico affascinante. Elements è un evento decisamente rilassante e pieno di vibes ibizenche prende vita domenica 3 agosto. Dalle 14:30 a mezzanotte.

Per Elements, Ibiza Vibes la piscina diventa parte dell’esperienza dell’evento, senza che nessuno si senta in dovere di documentare il tutto facendo foto, video, etc. Dal pomeriggio alla notte, la musica è afro house, tribal, tech house. Dalle 14:30 accoglienza e consegna sticker sigillante per le telecamere dei propri telefoni con cocktail a musica afro house. Dalle 15 piscina aperta e socializzazione libera. Dalle 16:30 yoga e armonia, dalle 18.30 aperitivo serale per chi arriva dopo e pure per tutti gli altri, con qualcosa di buono da mangiare. Più tardi sunset vibes, musica che mixa sonorità diverse (come dicevano, tribal, tech e dintorni). Alle 23 spettacolo di fuoco e a mezzanotte chiusura dell’evento.

Il dress code consigliato di Elements Ibiza Vibes è bianco, beige, argento. Abiti leggeri e fluenti, glitter, corone di fiori e sandali.

L'evento è proposto da DV Connection e Krea Studio

Spesso DV Connection propone, a Bergamo e non solo, appuntamenti che iniziano al tramonto e vanno avanti, per chi ne ha voglia, fino a notte inoltrata… ma chi invece preferisce tornare a casa piuttosto presto può farlo già godendosi la serata. Non solo: gli appuntamenti non fanno solo bere bene, propongono sempre anche cose buone da mangiare e musica divertente e di qualità, il che rilassa e crea la situazione gusta per divertirsi con amiche ed amici.

Castello degli Angeli – Carobbio (BG)

INFO 3494410654