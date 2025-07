Dal falò di Sarah e Valerio al matrimonio e Tribuna Posillipo: Temptation Island da record

Tutti pazzi per Temptation Island: dal falò di Sarah e Valerio al matrimonio e Tribuna Posillipo. Dopo la sesta puntata, i social sono stati travolti da clip virali

Dopo la messa in onda della sesta puntata di Temptation Island, i social sono stati travolti da clip virali: dal falò drammatico di Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni alla romantica proposta di matrimonio di Antonio a Valentina. Ma il confronto più visto è quello tra Sarah e Valerio.

SARAH E VALERIO: CHI SONO E COSA È SUCCESSO

Sarah Esposito, 24 anni, assistente di un medico estetico, e Valerio Ciaffaroni, 26 anni, cuoco, convivono da cinque anni a Zagarolo (RM). La coppia è particolarmente seguita per la decisione di partecipare alla quattordicesima edizione del reality—that ha messo in luce emozioni e sospetti crescenti.

Durante il falò, Valerio ha scoperto le immagini del bacio con la tentatrice Ary. Visibilmente scosso, ha chiesto immediatamente un confronto con Sarah: lei, distrutta, ha dichiarato “Ti voglio bene lo stesso anche se non mi ami più”. Lui, in lacrime, ha risposto: “Ho passato tutto il giorno aspettando stasera… vederti soffrire fa soffrire anche me.

Clip del falò tra Sarah e Valerio sono state pubblicate su TikTok, Instagram e YouTube, raggiungendo milioni di visualizzazioni e generando meme, remix audio e #reaction video. Moltissimi utenti hanno condiviso il momento culminante del bacio e le lacrime di entrambi, trasformando quel confronto in un vero e proprio trend online.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Al falò con Valentina, Antonio ha sorpreso tutta l’Isola inginocchiandosi davanti alla fidanzata con luci e cuori, chiedendole in napoletano: “Mi vuò spusà?”. La scena è stata rilanciata ovunque, trasformandosi nel secondo momento più commentato della serata

Nel corso della puntata precedente, il tentatore Francesco ha offerto un invito provocatorio a Valentina: andare a vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo, settore di lusso dello stadio Maradona. Antonio, tifosissimo azzurro, ha reagito malissimo: ha tentato di fuggire dal villaggio dei fidanzati inseguendo il tentatore, gridando “Francesco vieni qua”, prima di fermarsi per lo sfinimento.

Un riferimento scatenante: qui la partita si “vive”, non si fa raccontare. Un’offesa, secondo lui, amplificata dal fatto che aveva rinunciato all’abbonamento proprio per comprare un gazebo per Valentina, mai apprezzato da lei. Anche il gazebo diventa simbolo di gelosia e rancore. “Meno male che non mi sono fatto un tatuaggio per lei, altrimenti avrei dovuto cancellarlo”, ha detto con rabbia prima di esplodere in pianto disperato.