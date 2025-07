Bruce LaBruce a Napoli con Roberto Caccioppoli ed Eugenio Castaldo

Dal Canada a Napoli. Bruce LaBruce, tra gli artisti più acclamati per la riflessione di genere, è protagonista in città del workshop EGG curato dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali

Dal Canada a Napoli. Bruce LaBruce, tra gli artisti più acclamati per la riflessione di genere, è protagonista in città del workshop EGG curato dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali guidato da Gian Maria Cervo. L’evento finale, con appuntamento per sabato 2 agosto alle ore 18 presso il Parco Attianese di Pianura, è parte di “Pianura Opera House 3”, rassegna promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Quella del 2 agosto è l’ultima tappa del laboratorio EGG ospitato da Officine Periferiche e altre location del quartiere Pianura. Protagonisti Bruce LaBruce – regista, fotografo, scrittore e artista che vive a Toronto e lavora in tutto il mondo – e Gian Maria Cervo, drammaturgo italiano internazionalmente acclamato le cui opere sono state rappresentate presso prestigiose istituzioni culturali in dodici paesi di tre diversi continenti.

Insieme a loro gli attori-performer Roberto Caccioppoli ed Eugenio Castaldo che mettono in scena una breve performance. Il seminario teatro-filmico include gli spettatori, che saranno protagonisti delle riprese che il regista canadese internazionale sta realizzando a Napoli per una sua successiva produzione. Sarà dunque obbligatorio firmare una liberatoria per poter accedere all’iniziativa che è a ingresso gratuito. Prenotazione alla mail ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com fino a esaurimento posti.

***

Biografie degli artisti

Bruce LaBruce è un regista, fotografo, scrittore e artista che vive a Toronto ma lavora a livello internazionale, vincitore di un Teddy Award alla Berlinale, il prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Berlino, e presente nei maggiori Festival cinematografici del mondo – Venezia, Cannes, Toronto – e le cui opere sono esaltate dalle più importanti testate giornalistiche del mondo.

Oltre a numerosi cortometraggi, ha scritto e diretto tredici lungometraggi, tra cui “Gerontophilia”, che ha vinto il Gran Premio al Festival du Nouveau Cinéma di Montreal nel 2013. Come fotografo ha esposto in numerose gallerie in tutto il mondo, tra cui una mostra fotografica intitolata “Obscenity” alla Galleria La Fresh di Madrid, che ha suscitato scalpore in Spagna. Il suo lungometraggio “L.A. Zombie” è stato presentato in concorso al Festival del cinema di Locarno nel 2010 ed è stato successivamente vietato in Australia.

LaBruce ha collaborato con diverse riviste, giornali e siti web internazionali, sia come scrittore che come fotografo, tra cui Index Magazine, per la quale è stato anche collaboratore editoriale, Vice, The National Post, The Guardian UK, Honcho, Purple Fashion, Numero, Dazed and Confused, Tank, BlackBook, Bon, Fantastic Man, Man About Town e molti altri.

Ha avuto diverse retrospettive cinematografiche di rilievo, tra cui una al TIFF/Bell Lighthouse sotto l’egida del Toronto International Film Festival nel 2014 e una al MoMA di New York nel 2015.

Gian Maria Cervo (Napoli 1970) è un drammaturgo italiano acclamato internazionalmente. Notato verso l’inizio degli anni Duemila per il suo stile personale al Festival Sitges Teatre Internacional in Spagna dal collega tedesco Roland Schimmelpfennig, è stato poi nominato da Andreas Beck autore in residenza della Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, Teatro Nazionale della Città anseatica, per la stagione 2001-2002.

I suoi testi sono stati rappresentati in alcuni dei maggiori Teatri e Festival d’Europa, in vari prestigiosi teatri russi e sono stati messi in scena da noti registi inglesi e americani.

Nel 2013 Cervo è stato il primo autore italiano dopo Goldoni, Pirandello e Dario Fo ad essere messo in scena dalla Shanghai Theatre Academy, la più prestigiosa accademia teatrale in Cina.

Nel 1997 ha fondato il Festival di drammaturgia contemporanea “Quartieri dell’Arte”, di cui mantiene ancora oggi la direzione artistica. Dal 2022 è direttore di CLASH, collana di drammaturgia contemporanea edita da Castelvecchi.