Trump lancia nuovo ultimatum alla Russia: “10-12 giorni per accordo su Ucraina”

Tensione tra Usa e Russia sull’Ucraina, Trump concede “10-12 giorni” per un accordo di cessate il fuoco. Medvedev: “Ogni minaccia è un passo verso guerra”

Aumenta la tensione tra Stati Uniti e Russia dopo le ultime affermazioni del presidente Trump su Putin. Durante il bilaterale in Scozia con il premier britannico Starmer, il tycoon ha infatti affermato di essere “deluso” dal capo del Cremlino a tal punto da ridurre l’ultimatum per un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina, inizialmente fissato in 50 giorni. “Fisserò una nuova scadenza per la Russia di circa 10-12 giorni da oggi”, ha detto Trump minacciando anche ritorsioni economiche con dazi al 100% sui prodotti russi a cui si affiancherebbero anche sanzioni secondarie rivolte ai paesi che acquisterebbero merci russe. “Non sono più così interessato a parlare” ha detto il presidente americano, “a meno che non si raggiunga un accordo”.

Parole, quelle di Trump, molto gradite da Kiev. “Grazie al presidente Trump per essere rimasto fermo e aver trasmesso un chiaro messaggio di pace attraverso la forza. Quando l’America guida con forza, gli altri ci pensano due volte”, ha scritto su X il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak.

Per Zelensky quella del tycoon è “una posizione chiara e determinata proprio nel momento giusto, quando molto può cambiare con la forza per una vera pace. Ringrazio il Presidente Trump per il suo impegno nel salvare vite umane e fermare questa orribile guerra. L’Ucraina resta impegnata per la pace e collaborerà instancabilmente con gli Stati Uniti per rendere entrambi i nostri Paesi più sicuri, più forti e più prosperi”.

Immediata la riposta della Russia alle affermazioni del presidente americano. Sempre su X, Dmitry Medvedev il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo ha commentato: “Trump sta giocando al gioco dell’ultimatum con la Russia: 50 giorni o 10… Dovrebbe ricordare due cose: la Russia non è Israele e nemmeno l’Iran. Ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra. Non tra Russia e Ucraina, ma con il suo stesso Paese. Non seguite la strada del “sonnolento Joe”!”, ha scritto, riferendosi a Joe Biden.

