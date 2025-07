“Delitti in paradiso” in prima serata su Rai 2: la trama degli episodi

Tra mari cristallini e natura meravigliosa continuano le indagini dell’ispettore Neville Parker sull’isola caraibica di Saint Marie nella serie tv “Delitti in paradiso” su Rai 2

Tra mari cristallini e natura meravigliosa continuano le indagini dell’ispettore Neville Parker sull’isola caraibica di Saint Marie nella serie tv “Delitti in paradiso” (tredicesima stagione) in onda martedì 29 luglio alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio “Un nuovo inizio”, la decisione di Marlon di abbandonare l’isola per accompagnare la sorella minore in Giamaica coincide con un caso di omicidio che riporta il giovane agente a fare i conti con un passato turbolento con cui aveva chiuso. Grazie soprattutto alla sua preziosa collaborazione, il caso viene brillantemente risolto, e Marlon scopre quanto sia profondo l’affetto che tutta la squadra nutre nei suoi confronti.

A seguire due episodi della dodicesima stagione di “Delitti in Paradiso”. Nell’episodio intitolato “La grande oscurazione”, un famoso astronomo viene trovato morto ai piedi di una scogliera durante l’osservazione di un’importante eclissi. Si tratta di un incidente o di un caso di omicidio abilmente mascherato? In “Morte nel bunker”, l’ispettore Neville è alle prese con il classico enigma della camera chiusa: in un bunker sotterraneo viene rinvenuto il corpo di Kit Martin, fondatore di una comunità di persone organizzate per sopravvivere a eventuali catastrofi. Se il rifugio sotterraneo era chiuso a chiave e l’unico ingresso era controllato da telecamere, come ha fatto l’assassino a uccidere la vittima senza lasciare tracce?

Delitti in Paradiso, tredicesima e dodicesima stagione. Con Ralf Little, Don Warrington, Shantol Jackson, Tahj Miles, Ginny Holder, Élizabeth Bourgine.