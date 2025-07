Antisemitismo: padre e figlio ebrei insultati in un’area di servizio a Milano, il video

Milano, padre e figlio ebrei insultati in un’area di servizio. L’uomo, dopo aver ripreso i presenti, è andato via al grido di “Viva Israel”

Una lite verbale, culminata con bicchieri rovesciati, la frase “assassini” e spintoni al grido “free Palestine” è andata in scena in un autogrill milanese, probabilmente sulla Milano Laghi, ai danni di due ebrei francesi, padre e figlio, che si erano fermati per una pausa e fare rifornimento di carburante. L’episodio, corredato da un link social a un video dell’aggressione, è denunciato da Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano: “L’aggressione ci segnala per l’ennesima volta come l’antisemitismo sia in forte crescita nel nostro Paese. Richiedo che le forze dell’ordine e la magistratura procedano speditamente al riconoscimento e alla sanzione di questi razzisti antisemiti. Non solo perché tutti i reati d’odio vanno sempre perseguiti, ma anche a tutela del buon nome di Milano e della sua tradizionale accoglienza che nulla ha a che fare con questi trogloditi”. Condanna anche dal consigliere comunale di Azione, Daniele Nahum, che aggiunge il particolare che i due erano riconoscibili perchè indossavano il tradizionale copricapo “kippah”. “Questo episodio, purtroppo non isolato in Italia, è la dimostrazione lampante di come, troppo spesso, l’antisionismo si trasformi in antisemitismo. Mi aspetto una ferma e netta condanna da parte di tutte le istituzioni”.

FADLUN: DRAMMATICO INCREMENTO ODIO ANTIEBRAICO

“Esprimo a nome di tutta la Comunità Ebraica di Roma la nostra indignazione, il nostro sconcerto e la piena solidarietà alla Comunità Ebraica di Milano per l’aggressione antisemita avvenuta all’Autogrill dell’Autostrada Milano Laghi. Una famiglia francese, un padre e suo figlio di 6 anni, sono stati insultati e maltrattati solo perché ebrei. Tutto questo è inaccettabile soprattutto in Italia, il nostro Paese, fondato su valori di cui siamo orgogliosi ma che purtroppo non è immune al drammatico incremento degli episodi di odio antiebraico in tutto il mondo. Ci appelliamo alle istituzioni, alla politica e alla società civile per dare una risposta comune e porre un argine a questa inquietante deriva antisemita”. Così in una nota dichiara Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma.

