Ai Mondiali di Scherma è grande Italia: sciabola maschile d’oro, fioretto donne di bronzo

Mondiali di scherma, l’Italia è oro nella sciabola a squadre maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno piegato in finale l’Ungheria 45-37. Bronzo per il team di fioretto femminile

Sono arrivate altre due medaglie per l’Italia a Tbilisi nel Campionato del Mondo. A dieci anni di distanza, gli azzurri della sciabola hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre. Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno piegato in finale l’Ungheria 45-37. Entusiasmante il cammino degli sciabolatori azzurri che, dopo il vittorioso esordio nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, negli ottavi hanno battuto con il risultato di 45-39 la Germania, nei quarti la Polonia 45-28, e in semifinale il Giappone 45-36. Bronzo per il team di fioretto femminile con Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi.

LA GIOIA DEGLI SCIABOLATORI DOPO L’ORO

La gioia del capitano Luca Curatoli: “Stiamo già lavorando per cambiare il volo (ride, ndr). Per me un oro e un bronzo, una settimana fantastica. Abbiamo lavorato tanto, è stata dura. Non so che dire perchè è stato bellissimo, è andato contro ciò che ci potevamo aspettare. Abbiamo dimostrato di essere forti, speriamo sia il primo di tanti altri”. Le parole di Matteo Neri: “Una prestazione incredibile. In realtà abbiamo tirato da paura dall’inizio alla fine. Abbiamo pensato incontro per incontro”. La corsa di Michele Gallo: “Sappiamo il nostro valore anche se i risultati non ci davano per favoriti noi abbiamo lavorato tanto per questo risultato. Siamo uniti tra di noi e le ultime settimane ci hanno aiutato. Abbiamo fatto una videochiamata con Samele ed era molto emozionato”. Chiude Pietro Torre: “Siamo molti uniti. Oggi al di là della tecnica è l’unione che ci ha permesso questo grandissimo risultato”.

MAZZONE (PRESIDENTE FIS): GIORNATA STORICA

Grande gioia in casa Italia per l’oro della sciabola maschile a squadre, che mancava da Mosca 2015, e per il bronzo del fioretto femminile che rimane sul podio. Soddisfazione immensa per il ct Andrea Terenzio che centra subito il grande obiettivo alla sua prima gara iridata alla guida azzurra e del presidente Luigi Mazzone che festeggia il secondo oro dopo quello del fioretto maschile di sabato. “Una giornata storica- ha detto Mazzone- L’oro nella sciabola mancava dal 2015. Oggi sono senza parole per la grinta, cuore e tenacia che hanno messo questi ragazzi. Hanno dimostrato di essere una grande squadra. Le ragazze non sono scese dal podio, il fioretto con quattro medaglie e l’oro dei ragazzi ha fatto un grande mondiale”. Il ct Terenzio ha spiegato come si è arrivati a questo risultato storico: “Oggi siamo Campioni del Mondo. Siamo riusciti a compattarci e isolarci da tutto dando quello che si poteva. Tutti hanno fatto un mondiale clamoroso. Ci credevamo ma non si poteva dire, abbiamo fatto una stagione in crescendo dopo l’argento europeo. Si è coronato un sogno oggi con questo risultato. Il lavoro è stato quello di creare un gruppo, si fidano l’uno dell’altro. Abbiamo analizzato gli avversari e le cose sulle quali crescere e così abbiamo fatto un grande passo avanti. Siamo una squadra giovane e abbiamo tanti altri che spero possano entrare in questo gruppo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)