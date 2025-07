Stasera su Rai Movie “Il mio nome è Nessuno”: la trama del film

Il film “Il mio nome è nessuno” con Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Piero Lulli, Mario Brega stasera su Rai Movie: la trama

Film del 1973, diretto da Tonino Valerii e basato su un’idea di Sergio Leone, “Il mio nome è nessuno” è la proposta western di Rai Movie per lunedì 28 luglio 2025 alle 21:20.

Un giovane pistolero, conosciuto come Nessuno, idolatra il leggendario Jack Beauregard, un vecchio pistolero che desidera solo ritirarsi in pace in Europa. Nessuno, determinato a far sì che il suo eroe esca di scena in grande stile, orchestra un piano per far affrontare a Jack la temibile banda dei 150 fuorilegge conosciuta come The Wild Bunch.