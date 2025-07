Pompei: due operai precipitano dall’elevatore durante i lavori

A Pompei due operai precipitano durante i lavori, il più grave è al Cardarelli. Gli uomini sono precipitati da oltre dieci metri d’altezza

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, da quanto apprende la Dire, uno dei due operai che a Pompei (Napoli) sono precipitati da oltre dieci metri d’altezza mentre effettuavano dei lavori a bordo di un elevatore. Sul posto forze dell’ordine e soccorritori.

CGIL NAPOLI: SICUREZZA NON SIA VINCOLATA A PROFITTO

“Non sono passati neanche tre giorni dalla tragedia al Rione Alto ed oggi assistiamo ad un nuovo gravissimo incidente sul lavoro con modalità simili a quello che è costato la vita ai tre operai edili precipitati da un palazzo in ristrutturazione nel quartiere collinare di Napoli. Anche in questo caso attendiamo che si faccia al più presto piena chiarezza sulla dinamica e sulle responsabilità, ma non possiamo non sottolineare, ancora una volta, come la prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro deve essere una priorità non vincolata al profitto e al risparmio per le aziende. Ancor di più quando si opera ad altezze considerevoli, come avvenuto oggi e venerdì scorso”. Così, in una nota, la Cgil Napoli e Campania in merito all’incidente sul lavoro avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Pompei che ha coinvolto due operai impegnati nella manutenzione di una cabina telefonica.

