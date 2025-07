Maserati sceglie Mambo come partner creativo e strategico per TikTok

Maserati ha scelto Mambo, content factory del Gruppo The Next Generation Platform, come partner creativo e strategico per la gestione del canale TikTok

Con l’obiettivo di avvicinarsi a un pubblico di giovani attraverso una comunicazione innovativa e in linea con i linguaggi della Gen Z, Maserati ha scelto Mambo , content factory del Gruppo The Next Generation Platform , come partner creativo e strategico per la gestione del canale TikTok.

La collaborazione, avviata a febbraio 2025, rientra all’interno di un percorso di evoluzione dei touchpoint digitali del brand, volto a valorizzare la sua identità attraverso format contemporanei e ad alto impatto visivo.

In questi primi mesi il canale ha già fatto registrare ottimi risultati in termini di engagement rate (+15%) e ha accresciuto la propria community superando il mezzo milione di follower (+29%).

L’obiettivo di Mambo è raccontare su TikTok cosa succede quando energia, lusso e innovazione incontrano una narrazione visiva pensata per la Gen Z con una strategia che mette in equilibrio tradizione e innovazione, heritage e sperimentazione, eleganza e tendenza. Un lavoro che ha incluso anche la selezione e collaborazione con creator e influencer capaci di amplificare i messaggi del brand e incarnarne lo spirito.

Una tappa importante di questa metamorfosi è il lancio di MCPURA, il nuovo modello della serie MC che rappresenta un’esplosione di energia, classe e bellezza: non un semplice veicolo, ma una celebrazione del lusso italiano e del lifestyle ad alte prestazioni.

Al centro della campagna, una produzione ibrida di contenuti statici e dinamici che esaltano ogni dettaglio della vettura e la raccontano attraverso uno storytelling coinvolgente e aspirazionale.

“Con questa partnership abbiamo portato su TikTok l’essenza del Made in Italy di Maserati, traducendola in un linguaggio autentico e capace di dialogare con una nuova generazione. Stiamo lavorando affinché la collaborazione tra Maserati e Mambo diventi un punto di svolta nella strategia social del brand, dimostrando come un marchio iconico possa innovarsi restando fedele alla propria identità.” – racconta Tommaso Ricci, Managing Partner di The Next Generation Platform.

“Presidiare i media rilevanti per le nostre audience è una leva strategica chiave per esprimere il nostro brand positioning.

Partiamo sempre da concept creativi distintivi, che si evolviamo poi in contenuti nativi pensati per ogni piattaforma. In questo contesto, TikTok rappresenta per noi un canale prioritario: uno spazio di espansione, utile a intercettare nuovi pubblici e ad ampliare la nostra community e i nostri prospect

Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo percorso con Mambo e di arrivare al lancio di MC Pura con risultati solidi e promettenti derivanti dai primi mesi di lavoro assieme.” – aggiunge Pietro Zambetti, responsabile del team Brand Creative di Maserati

Il progetto è stato guidato dalla Direzione Creativa di Alberto Monti e la Direzione Strategica di Francesca Sonzini, due figure chiave nel percorso che da mesi accompagna Maserati su TikTok.