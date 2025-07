Lutto nel mondo della Tv: morta a 51 anni per un tumore Claudia Adamo

È morta a 51 anni Claudia Adamo, meteorologa Rai. Sui social il saluto dell’amica di lunga data Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi: “Annichilita dal dolore mi trovo senza parole”

È morta a 51 anni Claudia Adamo, meteorologa Rai. Dal 2018 era responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità . Illustrando le previsioni per l’Italia, interveniva in vari programmi televisivi e telegiornali. Tra questi La vita in diretta.

Su Instagram, infatti, Alberto Matano, il conduttore, la saluta con affetto: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di Vita in diretta è un giorno assai triste“. Romana d’origine, Claudia era figlia d’arte: il padre – Luciano, ufficiale dell’Aeronautica – faceva lo stesso mestiere e negli Anni 90 era stato volto di Rai 2.

Sui social la saluta anche Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, amica di lunga data: “Questa era la tua foto preferita di noi due. Annichilita dal dolore mi trovo senza parole. 20 anni insieme tra gioie e dolori immensi, a condividere tutto. Nessuno mi conosce meglio di te. E oggi perdo anche te, sorella mia, perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita. Negli occhi e nel cuore ho i tuoi occhi e il tuo sorriso e tutta la nostra vita insieme. Con tutto il mio amore, per sempre…”.

Come scrive RaiNews, la 51enne “era laureata in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata e aveva conseguito il dottorato di ricerca all’università di Ferrara. Aveva collaborato con diversi enti di ricerca, dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa, nonché con Legambiente sull’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. In Rai, tra l’altro, aveva inventato il Green Meteo per Rai Gulp“.

