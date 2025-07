La sostenibilità entra nel contratto integrativo di CNS. Al raggiungimento di questi target sarà erogato il 33% del premio collegato agli obiettivi aziendali

Una novità che mette al centro l’ambiente, le persone e la partecipazione attiva: la sostenibilità è entrata nel nuovo contratto integrativo del Consorzio Nazionale Servizi. Una proposta nata nel confronto tra azienda e rappresentanza sindacale sui nuovi obiettivi del contratto aziendale, che conferma l’impegno condiviso verso un modello di sviluppo responsabile e inclusivo.

L’obiettivo da raggiungere prevede una progettazione per il 2025/2026/2027 con obiettivi specifici, misurabili e determinati nel tempo per quattro diverse aree tematiche: impatto ambientale delle tecnologie digitali; gestione energetica e riduzione dell’impatto ambientale; uso responsabile di carta, plastica e altri materiali; benessere delle persone e cultura aziendale sostenibile. Per ogni ambito verrà costituito un gruppo di lavoro composto da dipendenti, con il supporto di Middle Manager selezionati in base alle competenze.

Il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità attiverà l’erogazione del 33% del premio collegato agli obiettivi aziendali previsto dal contratto integrativo, a conferma del rilevante valore attribuito alla sostenibilità come leva strategica per il futuro di CNS. Il contratto integrativo è applicato al 90% della popolazione aziendale e può raggiungere un valore medio di 1.413 euro, cui si aggiunge una ulteriore cifra erogata in base al raggiungimento di obiettivi esterni all’integrativo.

“Siamo orgogliosi che chi lavora con noi abbia una forte sensibilità verso il tema della sostenibilità e sia intraprendente nel proporre soluzioni che accompagnino CNS nel percorso di crescita verso un futuro più responsabile. È un segnale importante che indica come la cultura del Consorzio sia propedeutica alla nascita di proposte per la tutela dell’ambiente e la centralità della persona, in linea con i valori del movimento cooperativo – dichiara Barbara Piccirilli, direttrice Organizzazione Gestione e Servizi di CNS – I nostri dipendenti avranno l’occasione di confrontarsi e ragionare insieme su questioni rilevanti e svilupperanno un vero e proprio piano di azione con target e tempistiche definiti. I risultati ottenuti costituiranno la base per gli obiettivi di sostenibilità per il biennio 2026-2027. Il nostro è un approccio che mira ad aumentare il coinvolgimento e l’empowerment dei dipendenti nel definire e partecipare attivamente al futuro del Consorzio”.

L’impegno di CNS in materia di sostenibilità è consolidato da anni. Il Consorzio ha rendicontato il proprio impegno sin dal 2006, con la pubblicazione del Bilancio di Responsabilità Sociale. Dal 2008 al 2017 sono stati pubblicati Bilanci di Sostenibilità, mentre dal 2018 al 2022 CNS ha realizzato un Bilancio Integrato, nell’ottica di integrazione strategica della sostenibilità nel business. Dal 2023 il Report di Sostenibilità abbandona la struttura “per capitali” del bilancio integrato, per meglio allinearsi alle ultime direttive UE (CSRD e standard ESRS).

Nel 2024 è continuata l’attività di confronto con le più note agenzie di rating ESG, che hanno assegnato al Consorzio valutazioni positive in relazione alle proprie performance di sostenibilità e alla trasparenza delle informazioni comunicate agli stakeholder. In particolare, CNS ha ottenuto il Rating AA da Cerved Rating Agency, la Medaglia Platino da Ecovadis e uno score “A”, che corrisponde ad un “ottimo livello di sostenibilità”, da Synesgy di Crif Spa.