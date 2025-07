Bari calcio sotto shock: morto a 1 anno il figlio di Verreth, la squadra rientra dal ritiro

Muore a un anno il figlio di Verreth: il Bari Calcio rientra dal ritiro in segno di lutto. La tragedia è avvenuta in Belgio dove il bimbo era ricoverato per un virus

Una tragedia familiare ha colpito Matthias Verreth. È morto a soli 14 mesi il figlio, il secondogenito del centrocampista neo acquisto del Bari Calcio. Il piccolo, Elliot Charles, a quanto si apprende, era ricoverato in Belgio per un virus e nelle ultime ore le sue condizioni sarebbero precipitate improvvisamente. La notizia è stata comunicata al calciatore intorno all’ora di pranzo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente della squadra, Luigi De Laurentiis, ha accompagnato personalmente in macchina Verreth all’aeroporto di Fiumicino per fare rientro a casa. Il calciatore e la moglie, Séli Muyabo Verreth, hanno anche una bambina di due anni e mezzo, Amelia Madelyn.

IL BARI CALCIO RIENTRA DAL RITIRO

In una nota ufficiale, il Bari Calcio scrive: “Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa e prematura di un figlio. Chiediamo a tutti i tifosi e le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore”.

Chiuso immediatamente il ritiro a Roccaraso: “Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa”.

Sui social tra i vari messaggi di cordoglio si legge: “La Lega B con il Presidente Bedin e tutte le associate è vicina a Matthias Verreth e alla sua famiglia, per la drammatica scomparsa del piccolo figlio. Un abbraccio che si estende anche alla società biancorossa, al Presidente Luigi De Laurentiis e a tutti i suoi componenti”. Stesso pensiero dell’Associazione Italiana Calciatori, Aic: “L’Aic esprime vicinanza e cordoglio a Matthias Verreth per la tragica scomparsa del figlio di appena un anno. Alla famiglia del calciatore e a tutto i Bari Calcio le più sentite condoglianze e l’abbraccio dei calciatori in questo momento di particolare dolore”.

