Tutti i vincitori della 55/a edizione del Giffoni Film Festival

Si è conclusa la 55 edizione del Giffoni Film Festival, l’ultima sotto la guida storica del fondatore Claudio Gubitosi: ecco tutti i vincitori

Si è conclusa la 55 edizione del Giffoni Film Festival, l’ultima sotto la guida storica del fondatore Claudio Gubitosi. Oltre 5.000 giovani giurati provenienti da 30 Paesi hanno votato i vincitori selezionati tra più di 2.500 opere da tutto il mondo. Il Gryphon Award per Elements +6 va a Super Charlie di Jon Holmberg (Svezia/Danimarca), storia di due fratelli – uno neonato con superpoteri, l’altro invidioso – che devono salvare la città da un supercattivo. Per Elements +10 trionfa Honey di Natasha Arthy (Danimarca), incentrato su una tredicenne timida e talentuosa che cerca il coraggio di esprimere sé stessa attraverso la musica. Generator +13 premia Wolfgang di Javier Ruiz Caldera (Spagna), ritratto di un prodigio del pianoforte di nove anni che, dopo la morte della madre, cerca di costruire un rapporto col padre mai conosciuto. Il vincitore di Generator +16 è Isle Child di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/Stati Uniti), viaggio identitario di un ragazzo coreano adottato che scopre le sue radici biologiche. Per Generator +18, il premio va a Kneecap di Rich Peppiatt (Irlanda/Regno Unito), storia vera di un trio rap che sfida l’establishment usando la lingua irlandese come forma di resistenza e rinascita.

Nella sezione Gex Doc vince Cutting Through Rocks di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni (Iran/Paesi Bassi/Stati Uniti/Germania/Qatar/Cile/Canada), potente ritratto della prima donna eletta consigliera in un villaggio conservatore iraniano, impegnata contro il patriarcato. Il premio per la Best Cinematography (in memoria di Gaetano Del Mauro) è stato assegnato a Promise I’ll Be Fine di Katarina Gramatovß (Slovacchia/Repubblica Ceca), in cui un quindicenne cerca di ricongiungersi con la madre tra povertà, bugie e scoperta personale. Tra i cortometraggi vincitori del Gryphon Award, per Elements +3 si distingue The Goldfish di Gisella Gobbi (Italia), breve racconto sull’amore di una bambina per il suo pesciolino da liberare. Per Elements +6, premiato Carmen and the Wooden Spoon di Carlos Gómez-Mira Sagrado (Spagna), in cui una bambina viaggia nella memoria della nonna grazie a un cucchiaio magico. Elements +10 sceglie Marta vuole giocare di Valeria Gaudieri (Italia), la storia di una ragazza che sogna di diventare calciatrice nonostante gli ostacoli sociali. Per Parental Experience, vince Worms (Vermi) di Domenico Distilo (Italia), ritratto intenso di una bambina che, in un Friuli rurale e difficile, si prende cura della famiglia vendendo vermi ai pescatori. Tra i premi speciali, il CONAI – miglior film ambientale va a My Penguin Friend di David Schurmann (Brasile/Stati Uniti), vera storia di un pinguino che torna ogni anno dal pescatore che l’ha salvato.

Il Premio Acea va a No Place Like Home di Valeria Gaudieri (Italia), racconto distopico sull’acqua come bene prezioso e memoria collettiva. Il Premio Lete premia Marta vuole giocare (regia di Matteo Quarta, Italia) per il messaggio di inclusività e superamento degli stereotipi di genere attraverso lo sport. Il Premio Tommy Hilfiger va a The Secret Floor di Norbert Lechner (Germania/Austria/Lussemburgo), dove un ragazzo scopre un ascensore che lo trasporta nel 1938 e lega con due coetanei in piena epoca nazista.L’Enel Special Award premia Bird of a Different Feather di Manohara (India), storia di una bambina con albinismo che lotta per essere accettata in una nuova scuola ostile. Il Terna Special Award va a Isle Child di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/Stati Uniti), per il suo profondo racconto sul legame tra identità, memoria e origini.

Il Premio CGS – Percorsi Creativi 2025, per Generator +13, è stato assegnato a Felipe di Federico Schmukler (Argentina/Spagna/Guatemala), ambientato durante la crisi argentina del 2001 vista attraverso gli occhi di un tredicenne. Per Generator +16, il Premio CGS va a Christy di Brendan Canty (Irlanda/Regno Unito), intenso racconto di un ragazzo che si ritrova tra nuove amicizie, famiglia e scelte difficili alla soglia dell’età adulta. Infine, il ECFA Award – Best European Film for Children (Elements +6) è stato conferito a Tales from the Magic Garden di David Súkup, Patrik PaÜÜ, Leon Vidmar e Jean-Claude Rozec (Repubblica Ceca/Slovacchia/Slovenia), in cui tre bambini aiutano il nonno a superare il lutto raccontando storie che trasformano la realtà con la magia dell’immaginazione. Un’edizione che conferma Giffoni come punto di riferimento internazionale per il cinema dedicato ai giovani e che saluta con emozione il suo fondatore, Claudio Gubitosi, pronto a passare il testimone dopo oltre 50 anni di visione e passione.

