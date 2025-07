Stasera su Rai 1 in replica Imma Tataranni con “Il peso dell’anima”: la trama

Stasera su Rai 1 il quinto episodio della seconda stagione della fiction Imma Tataranni intitolato “Il peso dell’anima”: la trama

Domenica 27 luglio 2025 alle 21:20 su Rai 1 in onda in replica la quinta puntata della seconda stagione della fiction “Imma Tataranni”.

È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle della moglie. Pietro si sente rizzare i capelli in testa. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare ma proprio lui l’aveva vista entrare col giovane maresciallo in una casa privata a fare chissà che cosa per tutta la notte.