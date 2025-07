Pieraccioni a Ventotene ne “Il professor Cenerentolo” stasera su Rai Movie: la trama

Un grande successo di Leonardo Pieraccioni per Rai Movie, che domenica 27 luglio alle 21.10 propone “Il professor Cenerentolo”: la trama del film

Il comico toscano interpreta stavolta un ingegnere, finito in prigione per aver tentato una rapina in banca: il mite temperamento e la cultura di Umberto fanno sì che ben presto si guadagni la semilibertà.

E incontra Morgana, affascinante quanto svampita insegnante di ballo: cercherà di conquistarla senza però avere il coraggio di confessare che, ogni sera, deve tornare in carcere. Campione d’incassi alla sua uscita, è il primo film di Pieraccioni non ambientato in Toscana: molto suggestiva la location principale, l’isola di Ventotene. Nel cast anche Laura Chiatti, Davide Marotta, Flavio Insinna, Massimo Ceccherini.