Per 2WATCH, crescita del 100% nel primo semestre

L’ innovativo hub di intrattenimento di nuova generazione 2WATCH segna un’importante crescita nel primo semestre dell’anno con un +100% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

La performance dell’H1 è stata trainata dall’espansione delle sue diverse business unit. In particolare l’area dedicata alla creazione, acquisizione e crescita di Media Brand che posiziona l’azienda come uno dei principali attori del settore. 2WATCH gestisce un ecosistema diversificato di verticali editoriali che spaziano dal gaming (Gamethology, 700K follower), alla comedy (Ugolize, 2,5M follower), all’intrattenimento multigenerazionale (Vico Alleria, 1M follower), fino alla scienza e tecnologia (con Generazione Stem) e DE&I (Diversity, Equity & Inclusion con ColorY*), generando complessivamente oltre 100 milioni di visualizzazioni mensili.

Un’altra crescita significativa è segnata da 2WATCH Studio, la divisione di produzione, specialmente grazie all’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale e allo sviluppo di sistemi di automazione.Questi sviluppi tecnologici si riflettono in un aumento significativo della produttività e nella capacità di offrire prodotti e contenuti di alto valore percepito, anche su larga scala. 2WATCH Studio affianca i Media Brand nella creazione di nuovi format e contenuti disegnando workflow su misura che seguono il ritmo della loro linea editoriale. Un modo per accendere nuovi canali, farli evolvere e trasformarli in nuove opportunità di monetizzazione.

“Esprimiamo particolare soddisfazione per i risultati conseguiti in questo primo semestre, che testimoniano la validità della nostra strategia di crescita organica e per acquisizioni – dichiara Fabrizio Perrone, CEO e founder di 2WATCH – Stiamo vivendo una trasformazione paradigmatica nell’industria dell’entertainment, dove l’intelligenza artificiale si configura non più come mero strumento di supporto, bensì come catalizzatore della rivoluzione creativa in atto. La nostra vision strategica comprende un piano di sviluppo attraverso operazioni di M&A selettive, mirate ad acquisire IP di valore, talenti emergenti e tecnologie complementari che possano accelerare la nostra espansione. L’obiettivo – conclude Perrone – è consolidare la leadership tecnologica acquisita e ridefinire integralmente l’ecosistema della produzione e distribuzione di contenuti digitali.”

Tra le ultime realizzazioni più significative di queste settimane, oltre a commercial e video social per diversi brand nell’industry automotive e del food & beverage, spicca la produzione di uno Shooting fotografico interamente in IA per il brand di alta moda Pinko, che ha richiesto l’utilizzo di workflow personalizzati sviluppati dall’azienda per soddisfare le richieste di settore come: elevata qualità visiva, perfetta riproduzione dei capi d’abbigliamento, realismo e consistenza dei modelli.

2WATCH è un entertainment hub che integra la creazione di brand digitali con l’innovazione tecnologica, posizionandosi come un editore di nuova generazione. Grazie all’applicazione di tecnologie avanzate come AI, CGI e Motion Capture, l’azienda sviluppa asset digitali e ottimizza la produzione di contenuti, garantendo efficacia ed efficienza in un mercato in continua evoluzione. 2WATCH si distingue per la capacità di creare esperienze coinvolgenti che connettono community, talent e brand, offrendo soluzioni phygital che ridefiniscono il concetto di engagement e generano valore sia per il pubblico che per i brand partner.