Otsuka acquisisce il programma CAN10, sviluppato dalla biotech svedese Cantargia

Otsuka Pharmaceutical ha annunciato un’importante operazione strategica con l’acquisizione del programma CAN10, sviluppato dalla biotech svedese Cantargia, per il trattamento delle malattie autoimmuni.L’accordo prevede un pagamento iniziale di 33 milioni di dollari a favore di Cantargia, a cui potranno aggiungersi ulteriori 580 milioni di dollari legati al raggiungimento di specifici traguardi di sviluppo e commerciali. A completamento, sono previste royalty a doppia cifra, calcolate su base progressiva, sui futuri ricavi globali del prodotto.

L’operazione, ancora soggetta alle consuete condizioni regolatorie, dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2025. Otsuka assumerà piena responsabilità per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione globale di CAN10, inclusa la gestione dei rapporti con le autorità regolatorie e delle future fasi cliniche.

Il bersaglio terapeutico: IL1RAP e la famiglia dell’interleuchina-1

CAN10 è un anticorpo monoclonale progettato per legarsi all’interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP), un co-recettore essenziale nella trasduzione del segnale delle citochine infiammatorie della superfamiglia dell’interleuchina-1, tra cui IL-1, IL-33 e IL-36. Bloccando IL1RAP, CAN10 inibisce l’attivazione dei pathway infiammatori a monte, interrompendo la cascata che porta alla produzione di mediatori pro-infiammatori. Questo meccanismo d’azione lo rende un candidato promettente per il trattamento di numerose malattie autoimmuni e infiammatorie, come lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide e dermatite atopica.

Attualmente, il farmaco si trova in fase I di sviluppo clinico. La stessa Cantargia ha sottolineato che, attraverso l’inibizione mirata di IL1RAP, l’anticorpo CAN10 è in grado di esercitare un’azione modulatrice su più citochine chiave, offrendo un approccio terapeutico più ampio e potenzialmente più efficace rispetto ai farmaci che agiscono su singole citochine.

Otsuka rafforza la pipeline R&S nelle malattie autoimmuni

Con questa acquisizione, Otsuka punta a rafforzare il proprio portafoglio di ricerca e sviluppo nel campo dell’immunologia, sfruttando anche le tecnologie delle sue controllate statunitensi: Visterra, specializzata in piattaforme anticorpali, e Jnana Therapeutics, focalizzata sulla scoperta di farmaci a basso peso molecolare. Secondo il presidente e direttore rappresentante dell’azienda, Makoto Inoue, l’integrazione di queste competenze con l’anticorpo CAN10 consentirà a Otsuka di “espandere e accelerare ulteriormente la propria pipeline R&S in ambito autoimmunitario, contribuendo alla salute di un numero sempre maggiore di pazienti”.

Nell’ambito dell’accordo, Otsuka otterrà anche i diritti su 3G5, un anticorpo di backup sviluppato da Cantargia come alternativa a CAN10, a garanzia della continuità del programma in caso di necessità.

Prospettive per Cantargia e sviluppi futuri

Per Cantargia, l’operazione rappresenta un momento di svolta. Il CEO ad interim Damian Marron ha definito l’accordo “trasformativo” per l’azienda, sottolineando come il riconoscimento del potenziale di CAN10 da parte di un colosso farmaceutico come Otsuka confermi la validità della piattaforma tecnologica sviluppata da Cantargia, in particolare nel campo della biologia di IL1RAP. Le risorse ottenute con questa cessione permetteranno alla biotech svedese di concentrare gli investimenti su altri progetti prioritari, soprattutto in oncologia.

Nel breve termine, gli occhi restano puntati sui risultati della fase I di CAN10, che forniranno indicazioni preliminari sulla sicurezza, farmacocinetica e potenziale terapeutico dell’anticorpo. Se i dati saranno positivi, Otsuka potrà procedere rapidamente all’avvio delle fasi successive di sviluppo clinico in patologie autoimmuni ad alto bisogno terapeutico non soddisfatto.

