Leo Pharma ha versato 90 milioni di euro a Boehringer Ingelheim per Spevigo

Leo Pharma ha versato 90 milioni di euro a Boehringer Ingelheim per acquisire i diritti globali di sviluppo e commercializzazione di Spevigo

Dopo l’importante intesa siglata a gennaio con Gilead, Leo Pharma ha annunciato un nuovo accordo che rafforza la propria presenza nelle malattie dermatologiche rare. L’azienda danese, specializzata in dermatologia, ha versato 90 milioni di euro a Boehringer Ingelheim per acquisire i diritti globali di sviluppo e commercializzazione di Spevigo (spesolimab), farmaco approvato per la gestione dei flare della psoriasi pustolosa generalizzata (GPP).

Si tratta della seconda operazione rilevante del 2025 per Leo Pharma, che sta ridefinendo il proprio business focalizzandosi sulle aree terapeutiche a maggiore expertise e valore aggiunto. Come ha dichiarato Christophe Bourdon, CEO dell’azienda, «Boehringer Ingelheim ci ha scelto come miglior gestore per questo asset, riconoscendo nella nostra esperienza medica, commerciale e di market access in dermatologia un elemento distintivo».

Prima terapia mirata per la psoriasi pustolosa generalizzata

Spesolimab è un anticorpo monoclonale selettivo diretto contro il recettore dell’interleuchina-36 (IL-36R), inibendo l’attivazione del relativo pathway di segnalazione infiammatoria. Questo meccanismo d’azione consente di interrompere il processo immunomediato responsabile delle gravi esacerbazioni cutanee caratteristiche della psoriasi pustolosa generalizzata, una patologia rara e potenzialmente fatale che colpisce prevalentemente adulti sopra i 50 anni.

Approvato nel 2022, il farmaco ha ottenuto nel 2023 un’estensione d’indicazione per l’uso nei pazienti a partire dai 12 anni di età. Spesolimab rappresenta attualmente la prima e unica terapia mirata autorizzata per il trattamento sia degli episodi acuti sia per la prevenzione delle recidive di GPP, con somministrazione per via endovenosa durante i flare-up e per via sottocutanea ogni quattro settimane nel mantenimento. È oggi disponibile in oltre 40 Paesi.

Una pipeline in espansione nelle malattie dermatologiche rare

L’acquisizione di spesolimab si inserisce nella strategia di Leo Pharma di concentrare le proprie risorse su farmaci dermatologici innovativi per patologie a elevato bisogno clinico insoddisfatto. Dopo l’accordo da 1,7 miliardi di dollari siglato all’inizio dell’anno con Gilead, che ha previsto un pagamento upfront di 250 milioni di dollari per una parte del programma su STAT6, l’azienda prosegue dunque nel rafforzamento mirato del portafoglio.

«Siamo un’azienda che fa soprattutto una sola: collaborare con i dermatologi», ha sottolineato Bourdon. Proprio per questa vocazione esclusiva, Boehringer Ingelheim avrebbe individuato in Leo il partner ideale per proseguire lo sviluppo e massimizzare il potenziale di spesolimab. L’accordo include, oltre al pagamento iniziale, milestone legati a obiettivi di sviluppo e commercializzazione e royalty sulle vendite future.

Oltre all’indicazione già approvata nella GPP, spesolimab è attualmente in fase di sperimentazione clinica in uno studio di fase 3 per il trattamento di un’altra rara malattia autoimmune dermatologica: il pioderma gangrenoso (PG), caratterizzato dalla formazione di ulcerazioni cutanee dolorose e difficili da trattare. Come evidenziato da Pontoppidan Thyssen, Chief Scientific Officer di Leo Pharma, «il programma di sviluppo si inserisce perfettamente nella nostra strategia: intervenire su bisogni clinici privi di valide opzioni terapeutiche e offrire trattamenti trasformativi in dermatologia».

Grazie a questo investimento e alle prospettive di ulteriori approvazioni, spesolimab potrebbe diventare uno dei prodotti di punta nel portafoglio di Leo Pharma. Sebbene i dati di vendita non siano stati resi pubblici, le potenzialità di mercato, legate sia all’espansione geografica sia all’estensione d’indicazione, risultano rilevanti in un segmento caratterizzato da limitate alternative terapeutiche efficaci.

