La tragedia familiare di Julio Sergio: il figlio in coma per un tumore

Il figlio dell’ex portiere della Roma in coma per un tumore: “È in pace”. È peggiorata la situazione di Enzo, come rivela il padre Julio Sergio

Nelle scorse settimane aveva commosso il mondo dello sport e del web, pubblicando sui social un video in cui si rasava i capelli a zero insieme al figlio. Il piccolo Enzo, 14 anni, si sarebbe dovuto sottoporre alla chemioterapia per un tumore cerebrale contro cui combatte da anni.

La situazione ora è peggiorata, come rivela lo stesso Julio Sergio, padre di Enzo. L’ex portiere brasiliano della Roma, dove ha giocato in momenti diversi dal 2006 al 2011 e poi nella stagione 2012/13, ha infatti pubblicato un post sulle condizioni disperate del figlio, aggiornando i tantissimi che stanno testimoniando affetto, a partire dai tifosi della Roma: “Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni… irreversibile”.

Enzo, continua Julio Sergio, “è ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”. Tantissimi i messaggi di sostegno all’ex giallorosso, in cui altrettanti pregano per Enzo: “Povero figlio, non si può. Così piccolo e così tanta sofferenza”, “Dai ometto, non mollare” è il tenore dei vari post.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)