La serie “Will Trent” in prima visione stasera su Rai 2: la trama

Su Rai 2, a partire da domenica 27 luglio comincia, in prima visione, la nuova serie poliziesca “Will Trent”, che andrà in onda ogni domenica sera fino al 24 agosto: la trama

Su Rai 2, a partire da domenica 27 luglio comincia, in prima visione, la nuova serie poliziesca “Will Trent”, che andrà in onda ogni domenica sera fino al 24 agosto. Al centro della serie le indagini dell’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI). Trent è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un’infanzia difficile a causa dell’inefficienza del sistema di affido di Atlanta. Determinato a usare la sua esperienza e il suo intuito per assicurarsi che nessuno subisca la sua stessa sorte, Will Trent è l’agente con il più alto tasso di casi risolti del suo ufficio di investigazione.

La sua brillante carriera gli ha però creato non solo invidie e nemici tra i suoi colleghi, ma anche tra gli altri agenti del Dipartimento di Polizia di Atlanta, dopo aver seguito le indagini per un caso di corruzione nella polizia la cui risoluzione ha portato all’arresto di alcuni di loro. Il protagonista della serie, basata sui romanzi di grande successo di Karin Slaughter, è un detective eccentrico con un modo di vestire ricercato, vecchio stile, che durante le indagini indossa sempre un abito a tre pezzi, adotta un Chihuahua abbandonato, “Betty”, e soffre di una grave dislessia che ha imparato a gestire. Nel ruolo di Will Trent, Ramon Rodríguez.