Infezioni sessualmente trasmissibili: mancano i test nella popolazione

Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) continuano a registrare un aumento preoccupante, sia a livello europeo che nazionale

Le infezioni sessualmente trasmesse (IST) continuano a registrare un aumento preoccupante, sia a livello europeo che nazionale. In questo contesto è nato il progetto “Infezioni Sessualmente Trasmesse: Barriere e soluzioni della diagnosi precoce”, coordinato da LS CUBE con il contributo di Hologic Italia e realizzato in collaborazione con un Focus Group multidisciplinare composto da Luca Bello, Presidente SIMAST, Società Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili; Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI, Associazione Microbiologi Clinici Italiani; Nicoletta Orthmann, Direttrice medico-scientifica e componente CdA Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ETS; Eugenio Di Brino, Co-fondatore e partner di Altems Advisory. Il progetto sviluppato presenta un’analisi delle criticità e propone possibili soluzioni. Il Report finale è stato presentato in un incontro realizzato su iniziativa dell’On. Mauro D’Attis in collaborazione con l’On. Gian Antonio Girelli presso la Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati.

Due sondaggi per una visione inedita

L’elemento inedito di questo report risiede nei risultati di due sondaggi anonimi condotti simultaneamente: uno rivolto a un campione di operatori sanitari (microbiologi, dermatologi, ginecologi, infettivologi) e l’altro a un campione della popolazione generale. Questa duplice prospettiva ha permesso di analizzare le criticità che ostacolano l’utilizzo dei test diagnostici per le IST; valutare il livello di conoscenza e consapevolezza della popolazione sui temi della prevenzione, diagnosi e gestione delle IST; individuare aree prioritarie di intervento e formulare raccomandazioni concrete per migliorare l’accesso ai test e contenere la diffusione delle IST. I dati della survey hanno offerto gli spunti al Focus Group per formulare possibili raccomandazioni sottoposte alle istituzioni per implementare azioni concrete di contrasto alla diffusione delle IST ed il potenziamento di strumenti di diagnosi precoce.

Le barriere alla diagnosi precoce

L’analisi incrociata dei sondaggi rivela una forte convergenza sui principali ostacoli alla diagnosi tempestiva delle IST. Anzitutto, la barriera culturale e lo stigma sociale: nonostante l’87% della popolazione conosca le IST e l’80% sia a conoscenza dell’esistenza dei test diagnostici, solo 3 persone su 10 ne hanno effettivamente fatto uno; tra coloro che non hanno mai fatto un test, quasi la metà (48,1%) non saprebbe a quale struttura rivolgersi. In secondo luogo, vi è la mancanza di test gratuiti e informazioni inadeguate, con i clinici che indicano anche barriere medico/scientifiche e normative/regolatorie. Vi è poi poca chiarezza sul medico di riferimento: il 60% della popolazione identifica lo specialista (ginecologo/andrologo) come principale punto di riferimento per la prescrizione dei test, sebbene non esista una figura predominante. Complessivamente, vi è delusione generale sulle informazioni: quasi il 60% della popolazione si dichiara insoddisfatta delle informazioni ricevute dal proprio medico sulla salute sessuale, mentre per il 90% non si parla a sufficienza delle IST a nessun livello.

Le quattro direttrici di intervento

Partendo da queste evidenze, il Focus Group ha elaborato raccomandazioni mirate, strutturate su quattro direttrici principali, per contenere la diffusione delle IST e migliorare la salute pubblica e la sostenibilità del SSN. Anzitutto, interventi di informazione soprattutto tra giovani e famiglie per aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini. In secondo luogo, interventi di prevenzione e diagnosi precoce per ridurre la diffusione delle infezioni e garantire equità di accesso ai test. Come terzo punto, hanno suggerito piani di formazione rivolti agli operatori sanitari per incentivare un approccio proattivo nel sensibilizzare i pazienti. Infine, la costruzione di un modello Hub&Spoke per rafforzare il contributo del sistema sanitario.

Dati in aumento e rischi per la salute

“I dati di prossima pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità relativi al 2023 attestano un aumento complessivo di IST rispetto al 2022 del 9% e del 17% rispetto al 2021 – sottolinea Barbara Suligoi, Direttrice Centro Operativo AIDS dell’ISS – Si assiste a una crescita continua rispetto al periodo precovid, a cui bisogna aggiungere un sommerso delle IST batteriche (clamidia, gonorrea, trichomonas) che ammonta al 25% di persone che hanno l’infezione: queste persone sono asintomatiche ma hanno scoperto l’infezione durante altri accertamenti clinici; un dato che per la sifilide raggiunge il 50%. Questi dati indicano che è necessaria una maggiore capillarizzazione dei centri IST sul territorio, una formazione del personale sociosanitario, un rafforzamento dei centri del terzo settore come i check-point per arrivare a quelle persone che altrimenti più difficilmente andrebbero a fare il test.

Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito il trattamento e prevenire complicanze gravi. La sifilide, ad esempio, può colpire il sistema nervoso centrale. La clamidia può compromettere la fertilità o provocare complicanze in gravidanza. Il gonococco, può causare faringiti e gravidanze ectopiche e, non ultimo, tutti sono associati ad un maggior rischio di HIV”.

Una diagnostica all’avanguardia, ma i test restano pochi

L’Italia registra alcuni dati preoccupanti, come un numero di test diagnostici molto basso rispetto alla popolazione adulta: nel 2021, sono stati registrati 11.699 test con a una popolazione sessualmente attiva (15-64 anni) di oltre 37 milioni. A fronte di una buona capacità dei laboratori e della disponibilità di test diagnostici, emerge dunque la necessità di rafforzare la consapevolezza pubblica, incrementare le misure di prevenzione, migliorare l’accesso ai test e rendere più efficiente l’attività di monitoraggio.

“Il 90% dei casi diagnosticati sono successivi all’infezione avvenuta; nel restante 10%, i due terzi sono sulle donne che programmano una gravidanza e vogliono proteggere il feto – sottolinea Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI – Eppure il sistema diagnostico è efficiente e diffuso capillarmente: entro 24 ore dalla raccolta del campione si può emettere un referto. Diventa paradossale non poter usufruire al massimo di queste potenzialità. Il report che abbiamo realizzato rappresenta un punto di partenza affinché le istituzioni si facciano carico di questo problema di sanità pubblica con importanti risvolti sociali. Servono campagne di screening diffuse, un ruolo centrale del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta per prescrivere analisi o indirizzare verso uno specialista,un meccanismo di indagine all’ingresso negli ospedali”.

“Dobbiamo fare un grande lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza – evidenzia Luca Bello, Presidente SIMaST – Le infezioni sessualmente trasmissibili riguardano tutti, ma è soprattutto ai più giovani che dobbiamo parlare con più chiarezza, a partire dalla scuola. Allo stesso tempo, è fondamentale che anche chi lavora nella sanità sia preparato ad affrontare il tema: non solo gli infettivologi, ma anche ginecologi, dermatologi, Medici di Medicina Generale, ostetriche, infermieri, farmacisti. Le IST possono arrivare in tanti contesti diversi, ed è importante che chiunque sia in prima linea con i pazienti sappia come riconoscerle, diagnosticarle e parlarne in modo corretto”.

L’impegno delle istituzioni oltre le divisioni di partito

“L’urgenza dell’adozione di misure volte a sensibilizzare la cittadinanza sulle infezioni sessualmente trasmissibili è nota e richiede una risposta pubblica integrata – ha sottolineato l’on. Mauro D’Attis, membro V Commissione, Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera, e Presidente dell’Intergruppo “Italia ferma l’AIDS” – Con questa iniziativa intendiamo rilanciare le proposte di legge varate sin dalla scorsa legislatura volte a mettere al centro la prevenzione e valorizzando il coinvolgimento del Terzo Settore e delle istituzioni nell’educazione sessuale e nella diagnosi precoce”.

“Le infezioni sessualmente trasmissibili rappresentano una sfida attuale e sottovalutata, che richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni – evidenzia l’on. Gian Antonio Girelli, membro XII Commissione, Affari Sociali, Camera, e presidente dell’intergruppo parlamentare sulla “Prevenzione e riduzione del Rischio” – Serve una strategia nazionale che promuova l’accesso diffuso ai test, campagne di informazione continue e servizi territoriali più vicini ai cittadini, soprattutto ai più giovani. Dobbiamo superare stigma e disinformazione, garantendo una prevenzione efficace e una diagnosi tempestiva. Questo significa rafforzare la collaborazione tra pubblico, privato sociale e mondo scientifico, per costruire una risposta davvero integrata e sostenibile”.