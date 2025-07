Chiavi Michelin: la prima selezione mondiale verrà svelata l’8 ottobre 2025

La Guida MICHELIN è orgogliosa di annunciare il lancio della sua prima selezione globale di Chiavi MICHELIN, che sarà svelata l’8 ottobre 2025 in una cerimonia inaugurale a Parigi

Dopo il successo seguito al lancio di questo nuovo riconoscimento in 15 destinazioni di viaggio, questo evento segna il debutto di una selezione internazionale che celebra gli hotel più eccezionali di tutto il mondo.

Oltre alle Chiavi MICHELIN, la Guida MICHELIN introdurrà quattro nuovissimi Premi Speciali, che mettono in luce l’eccellenza in aree specifiche del settore alberghiero.

L’annuncio avverrà sia online, attraverso i social media e le piattaforme editoriali della Guida, sia durante una cerimonia esclusiva a Parigi che vedrà coinvolti gli addetti ai lavori.

I viaggiatori beneficeranno così di un’esperienza che combina l’affidabilità delle distinzioni MICHELIN con servizi di prenotazione integrati, rendendo più facile che mai scoprire e prenotare i migliori hotel del mondo.

La selezione Hotel della Guida MICHELIN e le Chiavi MICHELIN

Rinomata a livello internazionale per le sue selezioni di ristoranti ed il sistema di valutazione tramite le Stelle MICHELIN, la Guida MICHELIN ha costruito una selezione indipendente dedicata agli hotel di tutto il mondo, che conta oggi oltre 7.000 strutture situate in più di 125 paesi.

Come le Stelle indicano le migliori esperienze culinarie nella selezione di ristoranti della Guida MICHELIN, le Chiavi MICHELIN rivelano le strutture che, all’interno della selezione di hotel della Guida, offrono i soggiorni più straordinari. Valutate dagli ispettori della Guida MICHELIN seguendo 5 criteri universali[1], Le Chiavi sono un nuovo punto di riferimento per i viaggiatori, in cui ogni esperienza alberghiera è valutata in termini più ampi rispetto ai semplici servizi offerti.

Una Chiave MICHELIN: un soggiorno speciale

Un vero gioiello per carattere e personalità. Può rompere gli schemi, offrire qualcosa di diverso o semplicemente essere uno dei migliori del suo genere.

Il servizio è sempre all’altezza e offre molto di più rispetto a strutture di prezzo simile.

Due Chiavi MICHELIN: un soggiorno eccezionale

Un luogo straordinario sotto ogni punto di vista, che offre un’esperienza memorabile. Un hotel di carattere, personalità e fascino, gestito con passione e notevole cura. Il design o l’architettura di pregio e un legame forte con il territorio in cui si trova sono gli elementi che permettono di vivere un soggiorno eccezionale.

Tre Chiavi MICHELIN: un soggiorno unico

Il non plus ultra in termini di comfort, servizio, stile ed eleganza. È uno degli hotel più straordinari del mondo e una destinazione in sé per il viaggio di una vita. Ha tutti gli elementi per far sì che ogni soggiorno diventi davvero indimenticabile.

Dopo aver già celebrato oltre 1.500 hotel attraverso le sue prime selezioni di Chiavi MICHELIN a livello nazionale, la Guida MICHELIN fa ora un ulteriore passo avanti ampliando questo riconoscimento a livello globale.

Quattro nuovi premi speciali.

Oltre alle Chiavi MICHELIN, verranno introdotti quattro Premi Speciali, creati per premiare le proprietà che si distinguono per l’eccellenza e la singolarità nei seguenti ambiti:

Premio MICHELIN Architettura & Design: Celebra gli hotel la cui architettura e il cui design contribuiscono a creare soggiorni indimenticabili e sublimano l’esperienza del cliente grazie alla loro identità estetica unica.

Premio MICHELIN Wellness: Riconosce le strutture che propongono programmi di benessere innovativi e olistici pensati per il corpo e la mente.

Premio MICHELIN Esperienza Locale: premia gli hotel che offrono agli ospiti connessioni coinvolgenti con l’ambiente circostante, incarnando il carattere e lo spirito della loro regione.

Premio MICHELIN Apertura dell’anno: premia gli hotel di nuova apertura che hanno avuto un impatto eccezionale sul panorama dell’ospitalità nel loro primo anno di attività.

Ogni Premio Speciale sarà attribuito a una struttura alberghiera. Il vincitore sarà svelato durante la cerimonia dell’8 ottobre 2025, mentre i candidati (cinque nomination per premio) saranno svelati sui social media e sulle piattaforme editoriali della Guida MICHELIN secondo il seguente calendario:

Candidati al Premio Architettura & Design: 13 agosto

Candidati al Premio Wellness: 27 agosto

Candidati al Premio Esperienza Locale: 10 settembre

Candidati al Premio Apertura dell’anno: 24 settembre

La cerimonia di premiazione della Guida MICHELIN Hotel

La presentazione della selezione delle Chiavi MICHELIN 2025 avverrà sia digitalmente – attraverso i social media e le piattaforme editoriali della Guida MICHELIN – sia attraverso una cerimonia esclusiva che sarà organizzata a Parigi l’8 ottobre 2025, presso il Musée des Arts Décoratifs, con vista sul Louvre e sul Giardino delle Tuileries.

Un evento esclusivo dedicato agli addetti ai lavori, che riunirà circa 300 albergatori da tutto il mondo, concepito per mettere in risalto le differenti culture alberghiere locali, i progetti autentici ed il grande know-how

[1] 1. Eccellenza nell’architettura e nel design degli interni 2. Individualità, personalità e autenticità 3. Qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione 4. Rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova 5. Coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta