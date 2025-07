“A Sua Immagine – Viaggio nel Giubileo” oggi su Rai 1 va alla scoperta di Brindisi

È Brindisi la meta di “A Sua Immagine – Viaggio nel Giubileo – in onda domenica 27 luglio alle 10.05 su Rai 1. Lorena Bianchetti ci porta in Puglia, in una splendida città. Per secoli la città pugliese – la cui forma ricorda la testa di un cervo – fu il porto per eccellenza dei pellegrinaggi medievali nonché il punto finale della Via Appia e della Via Francigena del Sud. Tutti i pellegrini che andavano o venivano dall’Oriente erano in qualche modo “obbligati” a passare da qui, dando spazio a un mix di influenze artistiche e culturali.

Il viaggio parte da un’opera moderna, il monumento al marinaio d’Italia, opera ormai simbolo della città, un sacrario che ricorda nell’anno santo, l’importanza della pace e del “mai più”. Obiettivo, poi, sulla Cattedrale di San Giovanni dove Federico II sposò la regina di Gerusalemme e dove riposano le reliquie di San Teodoro, sulla Scalinata Virgilio con le colonne della Via Appia, e su Santa Maria del Casale. E non mancano le sorprese con l’art influencer Roberto Celestri e Paolo Balduzzi a Gradoli.