“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 racconta la Giornata dei Nonni e degli Anziani

“A Sua Immagine” dedica la puntata alla quinta Giornata mondiale dei nonni e degli anziani: il programma in onda domenica 27 luglio alle 10.30 su Rai 1

Solitudine, sapienza, sogni. Sono alcune delle parole chiave della puntata di “A Sua Immagine” dedicata alla quinta Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in onda domenica 27 luglio alle 10.30 su Rai 1. Lorena Bianchetti ne parlerà con padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, e con Ezio Aceti, psicoterapeuta.

«Beato chi non ha perduto la sua speranza» è il tema indicato quest’anno dalla Chiesa cattolica per esprimere come la speranza sia la via per una vecchiaia riconciliata. La puntata, corredata da storie di nonni protagonisti per il bene comune, vuole far riflettere su come la presenza di nonni e anziani possa diventare un segno di speranza in ogni famiglia e nella società.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria in Trastevere in Roma con la regia di Simone Chiappetta e il commento di Carolina Zaccarini. Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo” e, alle 12.00, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro.