Sardegna devastata dagli incendi, il sindaco di Samassi: “Se siete in pericolo scappate”

Incendi in Sardegna: l’emergenza principale riguarda in particolare il sud, nel Campidano, con grossi incendi ancora in corso a Villacidro, Serramanna e Samassi

Giornata pesante, quella di ieri, sul fronte incendi in Sardegna. Sono 29 i roghi segnalati in tutta l’isola, ma l’emergenza principale riguarda in particolare il sud, nel Campidano, con grossi incendi ancora in corso a Villacidro, Serramanna e Samassi. Nel territorio, dove le fiamme sospinte dai forti venti hanno circondato i paesi- minacciando anche alcune abitazioni- sta operando un imponente schieramento di mezzi della flotta regionale e nazionale. A Samassi il primo cittadino, Gabriele Littera, ha diramato un avviso alla popolazione: “Attenzione, non state in strada e non sprecate acqua. Occupatevi gli uni degli altri, mettete al primo posto le vite e non le cose. Se siete in pericolo andate via di casa, se persone di vostra conoscenza possono essere in pericolo in zona ovest dite loro di andarsene”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)