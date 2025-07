Per Affide, oltre 26 milioni in vendite in asta e 84,2 milioni in nuovi prestiti

Affide: 26,7 milioni in vendite in asta e 84,2 milioni in nuovi prestiti nel 1° semestre 2025. In arrivo nuove aperture a Roma Battistini e nuovi locali a Perugia e Agrigento

Affide, la più grande società italiana nel credito su pegno e tra i principali operatori nelle aste di preziosi, chiude il primo semestre 2025 con risultati solidi, frutto di un modello di business ibrido che integra la tradizione della rete fisica con un’offerta digitale sempre più evoluta.

Nel primo semestre, le aste online hanno consolidato il loro ruolo strategico, con 193 appuntamenti dedicati a preziosi (oltre il 60%), oro (30%) e sessioni speciali (6%) che hanno visto la presentazione di oltre 25.000 lotti. Il valore complessivo delle vendite ha superato i 26,7 milioni di euro, con una media di aggiudicazione per lotto pari a 1.112 euro, confermando l’interesse di collezionisti e investitori verso beni di pregio ‘pre-loved’. Di particolare rilievo sono stati il diamante taglio fantasia ottagonale da 25 carati, aggiudicato a 156.250 euro, e un raffinato Patek Philippe Nautilus venduto a 57.420 euro. Sono stati circa 1.500 i clienti che hanno portato a casa almeno un lotto, mentre sono stati quasi in 2.000 a partecipare attivamente con offerte.

Sul fronte del credito su pegno, nel semestre Affide ha erogato prestiti per un ammontare complessivo di 84,2 milioni di euro, grazie a 70.000 nuove polizze stipulate e a un importo medio per operazione di circa 1.200 euro. Il canale digitale continua ad affermarsi: il 21% dei rinnovi è stato gestito via app Affide, segno tangibile della ricerca di soluzioni rapide e smart da parte dei clienti. A supportare la rete fisica, che conferma un presidio capillare sul territorio italiano, sarà l’apertura in autunno di una nuova sede in via Battistini a Roma, preceduta dall’apertura di due nuove sedi operative a Perugia e ad Agrigento.

“I risultati del semestre appena trascorso premiano il nostro approccio basato su competenza e trasparenza: ogni fase – dalla valutazione dei lotti all’erogazione dei prestiti, passando per la custodia e fino allo svolgimento delle aste – è pensata per proteggere e valorizzare i beni dei nostri clienti. Con il supporto della nostra rete di professionisti e degli strumenti digitali, costruiamo relazioni di fiducia, fondamentali in un settore che richiede precisione e chiarezza”, commenta Rainer Steger, direttore generale di Affide.

In linea con questa visione, Affide ha lanciato la campagna ‘I tuoi beni preziosi sono davvero al sicuro?’ per rispondere alle crescenti esigenze di protezione, con particolare attenzione a chi lascia la propria abitazione nei periodi di maggiore assenza, come la pausa estiva, in un contesto in cui i furti in abitazione sono all’ordine del giorno. Fino al 31 dicembre 2025, Affide custodirà gratuitamente i preziosi dei nuovi clienti per 12 mesi, garantendo depositi in caveau blindati sorvegliati H24, valutazioni professionali gratuite, copertura assicurativa sul valore stimato e la possibilità di accedere a un prestito fino al 10 % del valore dei beni senza alcun interesse (Taeg e Teg pari a zero).