L’oroscopo di oggi, sabato 26 luglio 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, sabato 26 luglio 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Una persona a te vicina ti sarà utile per risolvere un problema delicato. Ora è possibile ricucire uno strappo, ma soprattutto vivere i nuovi incontri con grande volontà!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

In amore non hai tempo, non hai voglia o ci sono lontananze da colmare. Possibili ritardi o difficoltà passeggere.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Potrai valutare un sentimento, sarai attratto da una piccola o grande trasgressione. Probabile che la stanchezza prenda il sopravvento.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In questo giorno c’è qualcosa che non va, un piccolo ritardo o qualcosa da sanare. Particolari problemi di carattere familiare ti spingono a mettere in secondo piano l’amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nervosismo, anche se ami una persona potresti sbuffare quando parla o sentirti poco considerato. Stasera sarai incandescente!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Attenzione perché in questi giorni potresti avere la conferma che una persona è davvero interessata a te. Il mondo dei rapporti familiari e amichevoli è per te una magica oasi di pace, in cui ti puoi rifugiare. Il periodo è comunque molto bello e godibile, ma si sa, si vuole sempre di più.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Situazione affettiva vincente, le coppie nate da poco possono pensare ad un futuro insieme. Giornata si.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Il tuo è uno dei segni più passionali, passioni che non riguardano solo l’amore. Il consiglio è di non rimandare nulla a domani.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Possibilità di vivere piacevoli incontri. Amici ti sostengono, hai superato una prova o un grande malessere.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ci potrebbe essere qualche piccolo conflitto in giornata. Concedi al tuo corpo un po’ di riposo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Questa giornata pone degli interrogativi, anche l’amore può essere per qualcuno protagonista e ci sarà persino chi vive due storie o due interessi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Puoi discutere anche per una banalità! Se vivi un rapporto da anni, vorresti lamentarti con il partner, ma è da tempo che rimandi le discussioni per evitare contrasti; serata nervosetta.