Oggi su Rai 1 debutta “Mediterranea – dal mare alla terra” condotto da Fabrizio Rocca

Un viaggio a bordo di una barca a vela alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo. È “Mediterranea – dal mare alla terra” condotto da Fabrizio Rocca su Rai 1

Un viaggio a bordo di una barca a vela alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo. È il nuovo programma branded content di Rai 1 “Mediterranea – dal mare alla terra” condotto da Fabrizio Rocca che andrà in onda a partire da sabato 26 luglio alle 17.10 per otto settimane ogni sabato. In questa prima puntata Fabrizio Rocca attraccherà a Trapani, accompagnato dal suo timoniere d’eccezione, Lorenzo Zichichi, e intraprenderà un viaggio, ricco di storie e leggende, arricchito anche da incontri speciali, come quello con Natale, un pescatore esperto della costa siciliana. Si farà tappa a Erice per esplorarne le bellezze come il Castello di Venere.

Non mancheranno momenti di arte e gusto con Daria Luppino per raccontare dell’artigianato ceramico siciliano e della pasticceria ericina. Qui l’incontro con Maria Grammatico, una delle più note pasticcere della zona che racconterà la sua vita piena di coraggio. Daria Luppino visiterà poi un luogo storico dove, nel pieno della guerra fredda, Usa e URSS si ‘strinsero la mano’. Infine, la puntata si concluderà in piazza, dove tra musica, personaggi curiosi e prodotti tipici, il conduttore assaggerà il piatto cucinato dallo chef Pietro Vattia.

“Mediterranea – dal mare alla terra” è una produzione firmata Ege Produzioni – A.Bi. Comunicazione. Scritto da Yuri Grandone. Regia di Amedeo Staiano.