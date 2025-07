Il thriller “Wash Me in the River” stasera su Rai 4: la trama

Su Rai 4 azione e vendetta nel thriller “Wash Me in the River” con Jack Huston, Robert De Niro, Wella Fitzgerlad, John Malkovich e Taylor Kitsch: la trama

In una sperduta località dell’Ohio, l’ex soldato Shelby e la sua amata Ruby stanno per convolare a nozze, dopo essere usciti con fatica e tenacia dal tunnel della droga nel quale si sono persi molti giovani della zona. Ma quando Shelby trova il cadavere della sua ragazza, morta a causa di una misteriosa overdose, si mette sulle tracce delle persone collegate al traffico di droga locale per mettere in atto la propria vendetta.

E’ la trama del thriller d’azione “Wash Me in the River”, in onda sabato 26 luglio alle 21.20 su Rai 4. Cast di livello composto da Jack Huston, Robert De Niro, Wella Fitzgerlad, John Malkovich e Taylor Kitsch. “Wash Me in the River” porta la firma di Randall Emmett, produttore di successo e regista del poliziesco con Bruce Willis e Megan Fox “Midnight in the Switchgrass”.