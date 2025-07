Delitto di Garlasco: si cerca Ignoto 3 tra gli ex compagni di classe di Andrea Sempio

Quarto grado ha mostrato in esclusiva la foto di classe del 2005-2006 di Andrea Sempio nell’anno precedente il delitto di Garlasco: tra loro c’è anche ‘Ignoto 3’?

La redazione di Quarto Grado, nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 25 luglio 2025, su Retequattro, ha mostrato in esclusiva la foto di classe di Andrea Sempio relativa all’anno scolastico 2005/2006, scattata all’Istituto professionale di Sannazzaro De Burgondi. In quell’anno, Sempio e i suoi amici erano in quarta superiore e avevano 17-18 anni. Il delitto avvenne un anno dopo, nell’agosto 2007, quando Sempio di anni ne aveva 19. I nominativi dei compagni di classe di Sempio ai tempo delle superiori tornano a circolare perchè è proprio tra loro che gli investigatori che stanno conducendo le nuove indagini (e sospettano del coinvolgimento di Sempio nel delitto) potrebbero andare a cercare se c’è un Dna compatibile a quello trovato nella bocca di Chiara Poggi e ribattezzato ‘Ignoto 3‘.

IL TAMPONE ORALE

Il Dna di ‘Ignoto 3’ è quello che è stato individuato, nel corso dell’incidente probatorio, analizzando il tampone orale fatto a Chiara Poggi in sede di autopsia. Non era mai stato analizzato prima. Il fatto però che sia stato rilevato con una garza e non con un vero e proprio tampone apre il campo alla possibilità della contaminazione, ipotesi che è stata sollevata da alcuni consulenti (come l’ex generale Garofano, nel 2007 a capo del Ris di Parma e ora nel collegio difensivo di Andrea Sempio).

I REGISTRI DI CLASSE

Nel frattempo, gli investigatori stanno facendo indagini sulla cerchia di giovani di Garlasco, in particolare gli amici e compagni di classe che Andrea Sempio frequentava allora. È proprio in questo contesto che è stata chiesta l’acquisizione dei registri di classe alla sede centrale dell’Istituto a Voghera: in una nota, la trasmissione Quarto grado fa sapere che “gli inquirenti sembrano voler concentrare l’attenzione sulle sue vecchie conoscenze scolastiche. È proprio agli ex compagni di Sempio, infatti, che probabilmente verrà chiesto di fornire un campione del proprio Dna, da confrontare con quello di Ignoto 3”.

L’INTERVISTA ALL’AMICO MIRKO CREPALDI

Nella puntata di Quarto grado andata in onda ieri sera è stato intervistato Mirko Crepaldi, allora in classe con Sempio. Nella foto mostrata da Mediaset lui è l’unico in chiaro oltre a Sempio ed è molto diverso da come appare oggi. Mirko, che è rimasto amico di Sempio negli anni (è stata mostrata una foto che lo ritrae insieme ad Andrea al proprio matrimonio, nel 2022), a 18 anni era un ragazzone sovrappeso, condizione che è solo un lontano ricordo. Anche Sempio era molto diverso, allora: vestiva sempre di nero e aveva i capelli lunghi. Quando risponde alle domande della giornalista Mediaset, Mirko spiega che a quell’epoca lui e gli altri compagni di classe (tutti maschi ad eccezione di una ragazza) non frequentavano Sempio al di fuori del contesto scolastico. Perchè Sannazzaro (la frazione dove si trovava l’istituto superiore) era lontano da Garlasco e quasi nessuno di loro aveva la patente. Esclude, infine, che Sempio facesse uso di droghe e potesse avere ‘brutte’ compagnie al di fuori della cerchia di amici scolastici o dei suoi amici storici di Garlasco.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)