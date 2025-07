Da Siracusa a Orvieto con “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Siracusa è la città protagonista di “A Sua immagine”, con Lorena Bianchetti, in onda sabato 26 luglio alle 16.00 su Rai 1. Una città siciliana che offre un ricchissimo bouquet di temi: una storia millenaria, visto che le sue origini sono contemporanee a quelle di Roma; una cultura rappresentata al meglio dallo splendido teatro greco; una natura incontaminata, come quella che si incontra all’oasi protetta di Vendicari; e una fede radicata, risalente ai primi anni del cristianesimo, che vide sorgere qui la prima comunità dell’Europa occidentale, e tutt’ora testimoniata dalla diffusa devozione a Santa Lucia, che a Siracusa visse e morì.

Per “Le Ragioni della Speranza”, poi, prosegue il viaggio in bici verso Roma di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi, che percorrono la Via Francigena come pellegrini di speranza. Al centro della puntata, la città di Orvieto e l’incontro con la scrittrice Rosa Matteucci, per parlare del suo ultimo libro “Cartagloria”, del rapporto con il sacro, di speranza e dell’importanza dell’ironia come arma per affrontare le prove della vita. Nel duomo di Orvieto, infine, alla scoperta della Cappella di San Brizio, impreziosita dalle opere del Signorelli e del Beato Angelico, e della cappella del miracolo eucaristico, cuore della cattedrale.