Continuano le ricerche del 16enne egiziano inghiottito dal Po

Sono andate avanti per tutto il giorno di ieri le ricerche del 16enne egiziano disperso nel fiume Po mercoledì pomeriggio, purtroppo senza esito. E riprenderanno stamattina, come hanno annunciato i Vigili del fuoco nei video diffuso ieri sera. Il giovane era entrato in acqua nella zona del Ponte della Becca insieme ai fratelli. Ma in quel tratto ci sono correnti molto pericolose e i ragazzi sarebbero stati in difficoltà a tornare verso la riva. Erano in spiaggia con i genitori sotto il ponte della Becca, nel comune Pavese di Linarolo. La famiglia vive a San Martino Siccomario.

Il padre, vedendo i ragazzi in difficoltà, si è subito tuffato in acqua ed è riuscito a salvare un altro figlio di 15 anni, mentre un terzo si è messo in salvo da solo raggiungendo la riva. Le ricerche del 16enne, trascinato via dalla corrente, erano partite subito mercoledì, poi erano state interrotte per alcune ore a causa del maltempo. Poi ancora giovedì e venerdì, con elicotteri e sommozzatori.

Questa mattina arriveranno anche i Vigili del fuoco di Roma del nucleo sommozzatori specializzati nell’impiego della tecnologia Didson, ovvero sonar adatti ai fondali bassi. E la ricerca del corpo del ragazzo riprenderanno.