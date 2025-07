Comtel completa l’acquisizione della divisione Unified Communciation di NEC Corporation

Acquisizione da parte di Comtel della divisione Unified Communciation di NEC Corporation, nello specifico le branch NEC Italia e NEC Nederland

Comtel S.p.A. (“Comtel”) o la (“Società”), realtà da 30 anni attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1 aprile 2025, rende noto di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione dell’intero capitale sociale di NEC Italia S.p.A. (“NEC ITALY”) e NEC Nederland BV (“NEC NEL”, che possiede al 100% anche la branch di NEC Emirati Arabi Uniti a Dubai) da NEC Europe LTD (l’“Operazione”).

“Una tappa fondamentale per la nostra società. L’accordo apre all’internazionalizzazione di Comtel, ci consentirà di presidiare una base installata importante e dare continuità ai Clienti della divisione Unified Communication di NEC. Inoltre, ci apre nuovi mercati e nuove aree di business: da questa operazione potranno nascere interessanti sinergie strategiche per il futuro con un player tecnologico di primo livello come NEC, affermato a livello globale” dichiara Fabio Maria Lazzerini, CEO di Comtel e Presidente Comtel International. In seguito all’Operazione, NEC ITALIA S.p.A. diventerà COMTEL INNOVATION S.p.A. e NEC NEDERLAND bv prenderà la denominazione di COMTEL INTERNATIONAL bv. L’Operazione consentirà a Comtel di distribuire le proprie soluzioni su tutto il territorio EMEA, attraverso una rete capillare di partner e system integrator locali, partendo dalla Unified Communication, toccando settori differenti tra loro che necessitano di alta tecnologia e, garantendo una ulteriore espansione del portafoglio di soluzioni offerte nell’ambito dell’ospitalità e delle navi da crociera. Comtel diventa inoltre partner ufficiale per la vendita di servizi e soluzioni tecnologicamente avanzati di alcune delle Business Unit di NEC, avviando la commercializzazione di soluzioni biometriche (NeoFace Watch) per il settore pubblico in Italia, da cui potranno nascere nuove sinergie per il futuro (in ambito fibra ottica, IoT e AI). Carlo Nardello assume la Presidenza di Comtel Innovation mentre Fabio Maria Lazzerini assume la Presidenza di Comtel International. Alla guida operativa di entrambe le Società con il ruolo di Amministratore Delegato viene nominato Stefano Asperti che, già AD di NEC Italia e con un una lunga esperienza nel settore dell’IT e delle soluzioni per la comunicazione, garantirà continuità ai Clienti NEC e una spinta verso la crescita futura delle due società.

“Comtel Innovation assumerà un ruolo cruciale all’interno del Gruppo Comtel. Sarà il centro di ricerca e sviluppo della società, integrando le competenze portate in dote da NEC con le nostre tecnologie all’avanguardia. Il confronto costruttivo tra le varie branch del gruppo ci consentirà di essere sempre innovativi ed attrattivi sul mercato” afferma Carlo Nardello, Vice Presidente Comtel e Presidente Comtel Innovation. Un’Operazione che garantisce assistenza continua nello sviluppo delle soluzioni tecnologiche per i clienti, grazie alla competenza e solidità di Comtel che, nell’ambito delle più ampie competenze di System Integration, fa della unified communications uno dei pilastri strategici del proprio business. Per il rebranding Comtel si è affidata alla società Inarea.