Bonus nuovi nati da mille euro: c’è più tempo per fare domanda

Il bonus ‘Nuovi nati’ consiste in 1.000 euro per ogni famiglia in cui arrivi un nuovo bebè: c’è più tempo per richiederlo, ecco cosa cambia

Non più 60 giorni, ma il doppio: 120. Dal momento in cui nasce un neonato, d’ora in poi ci saranno quattro mesi di tempo per richiedere all’Inps il bonus ‘Nuovi nati’ da 1000 euro. Le nuove tempistiche sono state annunciate dall’Inps con una circolare.

Il bonus è stato istituito dal governo Meloni e riguarda le famiglie con Isee al di sotto dei 40mila euro in cui arrivi un nuovo bebè nel 2025. Per richiederlo, fino a ora, c’erano 60 giorni di tempo dal giorno della nascita. Ora questa scadenza è stata allungata a quattro mesi, e in più è stata concessa anche una ‘sanatoria’ a chi abbia avuto un figlio quest’anno ma abbia ‘dimenticato’ di richiederlo: c’è tempo fino al 22 settembre 2025 per presentare domanda e ottenerlo anche a scadenza passata.

Il bonus, di 1.000 euro una tantum, spetta alle famiglie che abbiano avuto un figlio ma anche a chi lo abbia adottato o preso in affidamento. A richiederlo, tra aprile e oggi, sono state oltre 100 mila famiglie.

