Arriva in radio “Dopo tutte le volte” il singolo inedito di Filippo Ferrante, brano scelto direttamente dai fan attraverso una votazione online che ha coinvolto la sua community

«Questo è un brano che racconta la scia emotiva che rimane dopo relazioni e legami che hanno segnato profondamente. In un mondo attuale che ci spinge più verso la leggerezza e la superficialità e meno alla profondità, la canzone – dice Filippo Ferrante – dà voce a quella parte più fragile e vera, che resta legata anche quando dovrebbe lasciar andare. Tra il bisogno di libertà e la nostalgia, tra il desiderio di voltare pagina e l’eco che ancora risuona, il brano esplora il confine sottile tra resilienza e vulnerabilità. Sonorità intime e contemporanee accompagnano un testo sincero, in cui molti possono riconoscersi.»

Qui il video: https://youtu.be/6uVnj0eGffs

Il video di “Dopo tutte le volte”, diretto da Andrea Mastronardi, si sviluppa come un piano sequenza immersivo all’interno di un bosco. Il cantautore viene ripreso mentre cammina lungo un sentiero, in un percorso simbolico che richiama il viaggio interiore evocato dal brano. La scelta di un unico movimento continuo restituisce un senso di autenticità e introspezione, in contrasto con il ritmo frenetico della società contemporanea. Ad accompagnare le immagini, il testo della canzone scorre in sovrimpressione, come un pensiero che si snoda e accompagna il passo. Un racconto visivo essenziale e suggestivo, che amplifica il messaggio emotivo del brano.

«L’album “Sette” è un viaggio dentro le sfumature più autentiche dell’identità personale. In un tempo che spesso ci chiede di essere veloci, performativi e conformi, queste canzoni vogliono riportare l’attenzione sull’unicità di ogni percorso umano e sulla forza silenziosa della normalità, troppo spesso ignorata – prosegue Ferrante – il disco esplora il bisogno di verità, di libertà interiore, di rapporti profondi in contrasto con una società liquida che tende a svuotare i legami. Un lavoro che unisce scrittura cantautorale e sonorità pop moderne, con uno sguardo sempre personale e sincero.»

Questa la tracklist dell’album: “Terry”, “Al bordo comunque”, “Unici”, “Dopo tutte le volte”, “Fuori dalla scatola”, “Mantide” feat. Alessandro Montelli e “La scia”. I brani sono scritti da Filippo Ferrante che ha curato gli arrangiamenti con Paolo Agosta che insieme a Marco Barusso ha realizzato i mix e il mastering.

Filippo Ferrante, cantautore pugliese nato il 5 novembre, è attivo già da diversi anni nel panorama musicale italiano. Proviene da differenti esperienze artistiche legate, tutte, da una grande passione per la musica, dall’espressione di un’identità artistica e vocale unica e da un sound ibrido tra pop-rock anglo-americano, cantautorato ed indie italiano. Il suo primo singolo, “Dentro te”, viene trasmesso per più di quattro mesi in alta rotazione dalle radio e partecipa a Battiti Live nel 2008.

Nel 2013 Filippo realizza il primo album con la produzione artistica di Diego Calvetti, dal quale viene estratto il singolo “Volerò”. Nel 2015 escono due nuovi singoli: “Tutto l’amore che ho dentro“ e “Nuovi giochi“. Quest’ultimo raggiunge un ottimo piazzamento nella classifica italiana dei singoli indipendenti più trasmessi. Nel 2016 escono i brani “Un’altra corsa” e “Cosa resterà“, brano che è stato inserito nella top 100 dei singoli più ascoltati dell’estate di quell’anno.

Tra il 2018 e il 2022 pubblica “A testa in giù“, “Come l’inverno e le fragole”, “Il disordine che ti appartiene” con cui ha ottenuto importanti passaggi radiofonici all’estero (in particolare in Repubblica Ceca) e “Mescolerà” con cui ha ottenuto più 60 mila streaming digitali in pochi mesi e numerosi passaggi radio. Chiude il 2022 con “Orsetti blu” e “L’orizzonte delle mie paure”.

Ad Aprile 2023 pubblica l’ep “La formula della trasformazione” dal quale vengono estratti “Fessure”, “Punto di equilibrio”, “Tu dormi” e “La sola risposta”, ai quali è seguito un tour con circa 20 date in Italia, in open act a Giorgio Canali e Capovilla & Cattivi Maestri. Nel 2024 pubblica “Come le note “, “Malinconici” e “La vita rimbalza” seguiti da “Unici” anticipazione dall’album “Sette” da cui, per l’uscita del 4 luglio, decide di promuovere l’inedito “Dopo tutte le volte”.