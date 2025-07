West Nile, il governatore Rocca prova a rassicurare i cittadini laziali

West Nile, il presidente della regione Lazio, Rocca: “Nessun allarmismo, non è il Covid. Dobbiamo imparare a convivere con questo virus”

“Nessun allarmismo, non è il Covid”. Ha risposto così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato dai giornalisti oggi a Roma in merito alla diffusione del virus West Nile nel Lazio, a margine della conferenza stampa dal titolo ‘Il Lazio in prima linea per la sicurezza dei tuoi dati sanitari’, che si è svolta nella Sala Tevere dell’ente.

“Innanzitutto è importante la disinfestazione e su questo stiamo dando indicazioni ad utilizzare le protezioni, anche attraverso la nostra rete dei medici- ha proseguito Rocca- a Latina c’è una task force che sta lavorando bene e i medici di medicina generale sono allertati. Non si deve creare un allarmismo, ormai dobbiamo imparare a convivere con questo virus, l’importante è saperne riconoscere i sintomi e fare un lavoro per prevenire le punture. Ma si tratta della zanzara normale, non della zanzara tigre; il virus non si trasmette, lo ripeto, da uomo a uomo. Non è il Covid, cerchiamo anche di riportare sul giusto binario un qualcosa con cui dobbiamo convivere. Le zanzare ci sono, continueranno ad esserci, è una presenza con cui bisogna fare i conti”.

Quello che dobbiamo sapere è “come affrontare, come prevenire e come comportarsi, questa è l’informazione corretta da dare– ha aggiunto il governatore- così come facciamo per tantissime altre cose, per evitare di farci del male o di ammalarci”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)